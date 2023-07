Qëndroi 3 muaj në dhunë e presion del raporti i Gjykatës lidhur me situatën e çiftit të famshëm: E sulmon fizikisht duke e goditur me grusht në shpinë…

Reperit Fero iu caktua masa e paraburgimit prej një muaj nën dyshimin për dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij modeles, Arbenita Ismaili.









Së fundmi është bërë publik edhe raporti i Prokurorisë i cili tregon se për 3 muaj me radhë ndaj modeles është ushtruar dhunë psikologjike, fizike dhe ekonomike.

“…Për shkak të raporteve të përkeqësuar për 3 muaj, e dëmtuara i kërkon të ndahej dhe të merrte vajzën, gjë që e revolton të pandehurin, i cili duke mos pranuar ndarjen fillon të shfaqë agresivitet duke bërtitur dhe i kërkon edhe një shans. Por, kur e dëmtuara refuzon i pandehuri revoltohet dhe e sulmon fizikisht duke e goditur me grusht në shpinë dhe kur e kupton se e dëmtuara po e incizonte, ia merr telefonin nga dora dhe ia thyen, për dysheme duke e kanosur me fjalët: Nëse e merr vajzën dhe shkon në Angli kam me të vra”,- shkruhet në raportin e Prokurorisë Gjilan.