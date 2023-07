Rusia ka një plan të ri (jo zyrtar) për të furnizuar me drithëra Afrikën dhe për të shmangur Ukrainën

Rusia po nxit një plan për të furnizuar me drithë Afrikën dhe për të hequr Ukrainën nga tregu global pas tërheqjes së Moskës këtë javë nga një marrëveshje e mbështetur nga OKB-ja.









Presidenti Vladimir Putin ka propozuar një iniciativë zëvendësuese ku Katari do t’i paguajë Moskës për të transportuar grurin rus në Turqi, e cila më pas do t’i shpërndajë të korrat në “vendet në nevojë”.

As Katari dhe as Turqia nuk janë pajtuar me idenë, të cilën Moska ende nuk e ka ngritur në një nivel zyrtar, shtuan ata.

Një person tjetër i njohur me këtë çështje tha se Katari nuk kishte gjasa ta mbështeste idenë.

Kievi dhe mbështetësit e tij perëndimorë gjithashtu ka të ngjarë të jenë thellësisht dyshues ndaj ofertës së Rusisë, e cila do të siguronte në mënyrë efektive bllokadën detare të Moskës ndaj porteve të Detit të Zi të Ukrainës, të cilat janë një mjet jetësor ekonomik për vendin.

Rusia ka vazhduar një bombardim të ashpër të qyteteve portuale të Ukrainës që kur u tërhoq nga marrëveshja e Detit të Zi të ndërmjetësuar nga OKB-ja dhe Turqia, e cila ka lejuar eksportimin e 33 milionë tonë drithë.

Ukraina i ka përshkruar këto veprime si “një përpjekje për të shkatërruar aftësinë për të furnizuar me ushqim vendet e jugut global”.

Rusia për herë të parë paraqiti idenë e furnizimit me grurë në Afrikë vitin e kaluar, thanë njerëzit e njohur me këtë çështje, pasi ajo u tërhoq për një kohë të shkurtër nga marrëveshja e Detit të Zi përpara se të ribashkohej disa ditë më vonë.

Sipas kësaj oferte, sipas një projekt-memorandumi të parë nga Financial Times, Rusia duhej të dërgonte deri në 1 milion ton grurë në Turqi “në bazë preferenciale”. Katari do të paguante plotësisht faturën dhe gruri do të furnizohej në Turqi për t’u dërguar më tej në Afrikë.

Një diplomat ukrainas i përfshirë në bisedimet e grurit tha se ata kishin parë një “[memorandum mirëkuptimi] trepalësh midis Turqisë, Rusisë dhe Katarit”, duke shtuar se ata “kishin bërë disa përpjekje për ta ndaluar atë”.

Të tjerë të përfshirë në bisedimet e marrëveshjes së grurit thanë se prisnin që Rusia të shtynte propozimin e saj në një samit me liderët afrikanë në Shën Petersburg javën e ardhshme dhe kur Putin të vizitojë Turqinë në gusht.

Dmitry Peskov, zëdhënësi i Putinit, nuk pranoi të komentojë. Katari nuk pranoi të komentojë.

Ankaraja tha se presidentët turk dhe ukrainas, Recep Tayyip Erdoğan dhe Volodymyr Zelenskyy diskutuan “në detaje” marrëveshjen e grurit në një telefonatë të bërë me kërkesë të liderit ukrainas. “Presidenti Erdogan theksoi gjithashtu se Turqia ka bërë përpjekje intensive për të ruajtur paqen”, tha Turqia.

Zelenskyy tha në një mesazh Telegram pas telefonatës se të dy liderët do të bashkërendonin përpjekjet për të rivendosur funksionimin e nismës së grurit të Detit të Zi.

“Për shkak të veprimeve të Rusisë, bota është sërish në prag të një krize ushqimore. Gjithsej 400 milionë njerëz në shumë vende të Afrikës dhe Azisë janë në rrezik nga uria. Së bashku, ne duhet të shmangim një krizë globale ushqimore”, shkroi ai.

Putin tha se Rusia u tërhoq nga marrëveshja e grurit për shkak të hezitimit të BE-së për të hequr sanksionet mbi pagesat, transportin dhe sigurimin për eksportet bujqësore të Moskës. Ai pretendoi se do të ishte i përgatitur të ribashkohej sapo të plotësoheshin këto kushte.

Mbështetësit e Ukrainës, megjithatë, besojnë se propozimi i Moskës është në fakt një mënyrë për të ushtruar presion shtesë mbi Kievin ndërsa eksporton grurë nga pjesët e vendit të pushtuara nga ushtria ruse, thanë dy diplomatë perëndimorë.

“Herën e fundit që ata po nxirrnin këtë [ide], ne kishim dyshime shumë të forta se drithi do të ishte efektivisht drith i vjedhur nga Ukraina,” tha një zyrtar i lartë i BE-së.

Moska e ka përshtatur publikisht idenë si një ofertë drithi falas për vendet më të varfra përpara samitit Rusi-Afrikë. Ajo e ka përdorur çështjen e drithit për të mbledhur simpatinë për pozicionin e saj ndaj Ukrainës në jugun global dhe për të krijuar një bazë ndjenjash kundër sanksioneve perëndimore. Putin u ankua këtë javë se vendet perëndimore po bllokonin përpjekjet e Moskës për të dërguar plehra falas në Afrikë.

Për drithin, ai tha: “Vendi ynë është i aftë të zëvendësojë grurin ukrainas në baza tregtare dhe falas”, duke shtuar se “vazhdimi i marrëveshjes së grurit në formën e tij aktuale kishte humbur çdo kuptim”. Megjithatë, dalja nga marrëveshja e Detit të Zi ka zemëruar disa qeveri në Afrikë, veçanërisht ato që përballen me presion në vend, që rrjedh nga rritja e çmimeve të ushqimeve që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia vitin e kaluar.

Udhëheqësit e tjerë afrikanë janë nën presionin e SHBA-së për të dënuar Rusinë për çështjen e grurit dhe të mos udhëtojnë në Shën Petersburg, sipas zyrtarëve afrikanë. Kjo krijon një lidhje për disa pasi ata shpesh kanë nevojë për ndihmën ruse dhe amerikane për çështjet ekonomike dhe të sigurisë. Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Vershinin tha se Moska “i kupton shqetësimet e vendeve afrikane” në lidhje me rënien e marrëveshjes së grurit, sipas televizionit shtetëror Tass.

Ai tha se Rusia “po punonte në rrugë të reja për furnizimin e grurit”, pa dhënë detaje.

Burimi: Financial Times