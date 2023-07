Sydney Sweeney biondja e re e preferuar e industrisë së argëtimit

Sidney Sweeney është fuqia e re në rritje në Hollywood, megjithëse karriera e saj filloi në televizion. Legjenda thotë se ylli i “Euphoria” donte të bëhej aktore për aq kohë sa mund të kujtohej. Ajo konfirmon edhe mitin edhe klishenë.









Ajo ka lindur para 25 shtatorit në Spokane, Uashington, por thotë se ka qenë banore e përhershme e Los Anxhelosit që kur ishte 15 vjeçe. Në televizione, megjithatë, ajo kishte filluar të dilte që në moshën 12-vjeçare, duke luajtur role të vogla në seriale si “Heroes” (2009), “Mendjet Kriminale” (2009) dhe “Palpitations Beverly Hills” (2010). Për të mos u zgjatur, ajo ka bërë kalime nga seriale dhe filma të ndryshëm derisa u fut në kastin e serialit ‘In the Vault’ (2017) dhe filloi të bëhej e njohur.

Dhe më pas ishte “All That Bad” e Netflix dhe “The Handmaid’s Tale” (2018) e Hulu-s, “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) e Tarantino-s, ku Sweeney luajti Snake, një nga ndjekësit e Manson, dhe rolin e super-seksi, soaphorja e mirë për Cassie në H. Po, Sidney (për miqtë e Sidit) punoi shumë, kaloi audicione të panumërta, mori refuzime, por siç dëshmojnë rezymeja e saj dhe fama aktuale, ajo nuk u dorëzua kurrë. Ia vlen përpjekja e saj.

Tani Sweeney është e etur të zgjerojë karrierën e saj në ekranin e madh, duke luajtur në filma të njëpasnjëshëm: "Nightmare", "Downfalls High", "Night Teeth", "Americana" dhe së fundmi, "Reality", në të cilin ajo luan fituesen e njohur nga kritikët e TV realitetit. Aktorja e re duket e palodhur, e pashtershme dhe e vendosur për të shijuar deri në skenën e fundit realizimin e ëndrrës së saj të fëmijërisë.