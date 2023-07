Video/ Pamje apokaliptike, turistët detyrohen të braktisin ishullin e Rodosit në Greqi

Rodosi në Greqi, po jeton makthin e zjarrtë dhe që prej mesditës operacionet e evakuimit dhe lirimit po përparojnë në zona si Lardo dhe Kiotari.

112 ra sërish të shtunën në mbrëmje për të evakuuar Gennadin dhe Kiotarin. Të dhënat e fundit thonë gjithashtu se zjarri ka hyrë në fshatin Laermë dhe po djeg kishën në varreza.

Residents, holiday makers, seasonal staff have evacuated hotels and homes in Kiotari and Lardos as forest fire burns out of control on the Greek island of #Rhodes. Police say around 15,000 people ordered to evacuate. pic.twitter.com/nNxHionsbm

— Daphne Tolis (@daphnetoli) July 22, 2023