Banka e Shqipërisë/ TENDER I HAPUR KOMBËTAR SHOQËRUAR ME FTESA DIREKT KANDIDATËVE TË HUAJ

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shtypja e monedhave metalike përkujtimore për qëllime numizmatike ‘100 Lekë’ pa kurs ligjor, për nevojat e Bankës së Shqipërisë”.

“Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i Hapur Kombëtar Shoqëruar me Ftesa Direkt Kandidatëve të Huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,492,720 Lekë (5,410,600 + TVSH 1,082,120 Lekë)”.

Kandidatët e interesuar mund të pajisen me dokumentet e tenderit, si më poshtë:

a. Pranë Sektorit të Prokurimit të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Selia Qëndrore Nr. 2 e Bankës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3 , Tiranë (Ish-Hotel Dajti), Tel: 042 419 411, (ext: 214), çdo ditë me paraqitjen e përfaqësuesit të kandidatit, vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 lekësh, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë, sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi: Banka e Shqipërisë

BIC: STANALTR

IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi me objekt: “Shtypja e monedhave metalike përkujtimore për qëllime numizmatike ‘100 Lekë’ pa kurs ligjor, për nevojat e Bankës së Shqipërisë”; ose

b. Në formë elektronike, pas paraqitjes së kërkesës nga përfaqësuesi i kandidatit, në adresën elektronike të Bankës së Shqipërisë: avaraku@bankofalbania.org.

Në kërkesë duhet të citohet qartë objekti i prokurimit, emri i subjektit, NIPT-i, të dhënat e kontaktit si: adresa, numri i telefonit dhe e-mail-i ku do të dërgohen dokumentet e tenderit.

Oferta duhet të paraqitet në adresën: Banka e Shqipërisë, Selia Qëndrore Nr. 2 e Bankës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3 , Tiranë (Ish-Hotel Dajti), deri më datë 29 Gusht 2023, ora 10:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.