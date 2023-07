Interi ka publikuar së fundmi listën e lojtarëve që do të grumbullojë në fazën përgatitore që do të zhvillojë në Japoni, aty ku do të luajë dy sfida miqësore, me Al-Nasr dhe PSG-në.









Mes emrave të grumbulluar është edhe ai i Kristjan Asllanit, me mesfushorin e Kombëtares që do të jetë pjesë e skuadrës zikaltër.

Nuk mungojnë gjithashtu dhe afrimet e kësaj vere si Markus Turam, Davide Fratezi dhe Huan Kuadrado.

PANORAMASPORT.AL