‘Kate Middleton është shumë më e ashpër nga sa mendojnë njerëzit’ zbulon reporterja mbretërore

Korrespondentja mbretërore Valentine Lowe foli për Page Six për Princeshën e Uellsit, duke zbuluar se “ajo është shumë më e ashpër se sa duket”.

“Gjëja interesante është se, në prapaskenë, ajo është shumë më e fortë, shumë më e ashpër nga sa mendojmë. Ajo është kjo grua e këndshme, e cila vishet bukur, buzëqesh bukur dhe ofron punë bamirëse të pamohueshme. Shumë i konsiderojnë si të butë”, tha ajo fillimisht.

Kate Middleton is ‘tougher’ than people think, playing the ‘long game’: expert https://t.co/excbftMNFL pic.twitter.com/m8sluxRCbz — Page Six (@PageSix) July 22, 2023

Ajo më pas iu referua akuzave të Harry-t dhe Meghan-it në intervistën e tyre me Oprah Winfrey, ku ata folën për “keqtrajtim” dhe la të kuptohej se “Kate Middleton e bëri Dukeshën e Sussex-it të qajë para dasmës së saj, por gjithashtu bëri komente raciste për fëmijën e tyre të palindur”.

Lidhur me këtë, ajo tha: “E gjithë familja është e pikëlluar kur mësoi se sa të vështira kanë qenë vitet e fundit për Harry-n dhe Meghan-in. Problemet e ngritura, veçanërisht ajo për komentet raciste, janë shqetësuese. Edhe pse disa kujtime mund të ndryshojnë, ato do të merren seriozisht dhe do të rregullohen privatisht nga familja’.

Kjo fjali e fundit, që nënkupton se ka versione të ndryshme të historisë, i atribuohet nga Lowe Middleton.

“Disa anëtarë të familjes mbretërore mendonin se ky koment nuk do të shkonte aspak mirë dhe do të vazhdonte situatën e pakëndshme me Harry-n dhe Meghan-in. Por ka qenë Kate ajo që ka insistuar që kjo deklaratë të mbetet në njoftim në mënyrë që versioni i tyre të mos merret si e vetmja e vërtetë’.

“Ajo e di që një ditë do të jetë mbretëreshë dhe mendon me shumë kujdes se çfarë do të sigurojë stabilitet, siguri dhe forcë në institucionin e monarkisë. Ajo është e mirë, ka një zotërim shumë të mirë të pamjes së madhe, lojës afatgjatë ”, tha ai në fund për Kate Middleton.