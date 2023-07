Nën shoqërinë e një mashkulli misterioz, Irina Shayk kapet “mat” në rrugët e Los Angelesit

Irina Shayk është fotografuar rastësisht teksa po bënte një ecje në në Los Angeles.









Supermodelja, 37 vjeçe, e cila së fundmi u kthye nga një pushim ekzotik në Marrakech , shoqërohej nga një burrë i pashëm misterioz.

E veshur me një bluzë të zezë pa mëngë dhe pantallona të shkurtra me bel të ulët, modelja e kopertinës doli me atlete të zeza. Irina dukej se ishte pa grim. Ajo mbante syze dielli të errëta dhe stiloi flokët me valë natyrale.

Shoku i saj i paidentifikuar dukej në formë me një bluzë të zezë dhe pantallona të shkurtra jeshile. Ai kishte veshur atlete dhe syze dielli të errëta. Flokët e errëta të burrit ishin të hapura anash dhe ai kishte një mustaqe të shkurtuara mirë dhe një dhi në fytyrë. Të dy ndanë një përqafim përpara se të nisnin rrugët e tyre të ndara.

Fashionistja, e cila zbuloi se kishte veshur pantallona dhe një bluzë në festën e pasdites së Met Gala në maj, tha për CNN se ka thënë: “Unë mendoj se mund të veshësh një tuta dhe të jesh ende elegant dhe me klas”.

“Jashtë detyrës, unë jam gjithmonë rastësor”, shpjegoi ajo për stilin e saj të përditshëm.

“Më pëlqen të ndihem rehat duke kaluar ditën time, pavarësisht nëse jam duke bërë marrje shkolle, takime pune apo gjëra të prindërve.”

Bukuroshja me origjinë ruse qëndron në formë për fotot e saj të shumta falë një rutine rigoroze stërvitje.