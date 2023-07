Moti për ditën e sotme, 23 korrik pritet të jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike.









Sipas parashikimit nga SHMU, pritet që depërtimi i masave ajrore me origjinë nga Afrika e Veriut të sjellin temperatura të larta dhe orë të gjata me diell në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim -verilindje me shpejtësi mesatare deri në 7m/s, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1-2 ballë.