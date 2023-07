Pijet që duhet t’i shmangni gjatë ditëve të nxehta

Ju mbase e dini se gjatë një vale të vapës duhet të shmangni aktivitetet e rënda në natyrë, të siguroheni që ajri juaj i kondicionuar të funksionojë, të mbroni veten me krem kundër diellit dhe të pini shumë lëngje.









Megjithatë, nuk rekomandohet pirja e çfarëdo lëngu gjatë ditëve më të nxehta.

Ekspertët thonë se ka disa pije që duhet t’i shmangni gjatë valës së të nxehtit për të reduktuar rrezikun e efekteve anësore, transmeton Bestlife.

Alkooli

Edhe pse një birrë e ftohtë duket si një ide e mrekullueshme gjatë vapës më të madhe, ekspertët pajtohen se pirja e alkoolit gjatë valës së të nxehtit është zgjedhja më e keqe. Alkooli është një diuretik i provuar, që do të thotë se rrit prodhimin e urinës dhe kështu largon ujin nga trupi. Kjo është veçanërisht e vërtetë për birrën, e cila dehidraton trupin. Dhe nëse punoni jashtë, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve këshillon të mos pini alkool “brenda 24 orëve pas punës në vapë, pasi mund të “rrisë rrezikun e goditjes nga nxehtësia”. Për më tepër, sipas Flushing Hospital, “temperatura e trupit rregullohet nga hipotalamusi. Alkooli do të bëjë që hipotalamusi të ngadalësohet, kështu që nëse trupi është tashmë i nxehtë për shkak të nxehtësisë, efektet e alkoolit do ta bëjnë trupin të mendojë se është edhe më i nxehtë.”

Kafja dhe çaji

Si një kimikat, kafeina rrit prodhimin e urinës, që do të thotë se kafeina është një diuretik. Por shumica e hulumtimeve sugjerojnë se lëngu në pije me kafeinë balancon efektin diuretik të niveleve tipike të kafeinës, thotë Klinika Mayo. Por gjithçka varet nga sa i mësuar është trupi juaj me kafeinën. Nëse pini çdo ditë kafe ose çaj dhe e balanconi atë me shumë ujë, mund të jeni të sigurt se do t’i moderoni këto pije gjatë një vale të nxehtë. Megjithatë, nëse trupi juaj është i ndjeshëm ndaj kafeinës, mund të ketë një efekt të madh dehidratues.

Lëngjet e gazuara

Lëngjet e gazuara gjithashtu shpesh përmbajnë kafeinë dhe për këtë arsye duhet të shmangen gjithashtu. Përveç kësaj, pijet e gazuara janë shumë të larta në sheqer, gjë që studimi tregon se mund të çojë në dehidrim të mëtejshëm. “Kjo është ndoshta për shkak të ndërveprimit të sheqerit dhe ujit brenda qelizave. Marrja më e lartë e sheqerit bën që qelizat në trup të transferojnë më shumë ujë dhe të rrisin urinimin,” shpjegon Medical News Today.

Pijet energjike

Këto pije përmbajnë gjithashtu sasi të mëdha të kafeinës. Disa pije energjike përmbajnë shumë më shumë kafeinë sesa racionet standarde të kafesë, çajit ose pijeve joalkoolike”, paralajmëron Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Ato gjithashtu mund të përmbajnë më shumë sheqer se pijet joalkoolike. Megjithatë, mbani në mend se pijet energjike dhe pijet sportive janë dy gjëra të ndryshme. Këto të fundit përmbajnë elektrolite, të cilat mund të “zëvendësojnë kripën dhe mineralet që humbisni nga djersitja.