Plane për dasmë këtë verë?! Ja si përgjigjet Nevina Shtylla

A do kemi dasmë nga Nevina Shtylla? Këtë e zbuloi vetë ajo, teksa ishte e ftuar në “She’ on Top”, ku ka folur në lidhje me dashurinë e saj të jetës. E pyetur nëse do të ketë një dasëm së shpejti, moderatorja tha se duhet të presim edhe pak.









Pjesë nga biseda:

Argjira Spanca: Çfarë planesh ke për këtë verë?

Nevina Shtylla: Unë të erdha e veshur me të bardha, por me kostum. Nuk vesha fustan nusërie se mbetet në pritje fustani im i nusërisë. S’do jetë këtë vit asnjë dasëm. Pushim këtë vit.

E po ashtu, edhe Argjira Spanca tregoi se edhe ajo me Gracianon do e shtyjnë dasmën për më vonë e jo gjatë 2023-it.

“E di ça më bëri regjia mua këtë vit, më vendosën këngën e nuses së dasmave dhe u thashë: Dëgjoni, nuk do e bëjmë këtë vit”