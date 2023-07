Trump sapo u kualifikua për debatin e parë. Por a do të shfaqet atje?

Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Christie dhe Tim Scott kanë përmbushur të gjithë pragjet e votimit dhe mbledhjes së fondeve të Komitetit Kombëtar Republikan për të fituar ftesa në debatin e parë primar muajin e ardhshëm, sipas ndjekjes së procesit të kualifikimit nga POLITICO.









Nëse ata të gjithë do të shfaqen është një pyetje tjetër.

Trump, në veçanti, ka treguar se nuk është i prirur të shkelë në skenë, duke pyetur publikisht nëse do ta bëjë udhëtimin në Milwaukee në fund të muajit të ardhshëm.

“Ronald Reagan nuk e bëri atë, dhe shumë njerëz të tjerë nuk e bënë atë. Kur ke një avantazh të madh, nuk e bën atë”, tha ish-presidenti gjatë një interviste në “Sunday Morning Futures” të Fox News fundjavën e kaluar.

Është një melodramë që mund të vazhdojë për javë të tëra: Kandidatët kanë kohë deri në 48 orë përpara debatit të 23 gushtit për të treguar nëse do të marrin pjesë.

Mungesa e mundshme e pjesëmarrjes së Trump mund të ripërcaktojë plotësisht debatin e parë. Nëse Trump tregon, kjo është mundësia e parë reale për rivalët e tij që të bëjnë një kontrast midis tyre dhe kryesuesit.

E diela solli më shumë qartësi se kush mund të ishte në skenë. Një sondazh i ri i Iowa-s nga Fox Business Network kualifikoi pesë kandidatë të tjerë përveç ish-presidentit për të përmbushur pragun e Komitetit Kombëtar Republikan për votim, sipas analizës së POLITICO, dhe secili ka thënë se ata tashmë kanë përmbushur pragun e donatorëve.

DeSantis, guvernatori i Floridës, ka thënë se do të paraqitet pavarësisht nëse Trump do të paraqitet. Haley, ish-ambasadorja e Kombeve të Bashkuara, si dhe Scott, senator i ri i Karolinës së Jugut dhe Ramaswamy, një sipërmarrës i bioteknologjisë, kanë treguar të gjithë se do të marrin pjesë gjithashtu.

Christie, ish-guvernatori i Nju Xhersit, ka thënë se është i etur për të debatuar, por ka thënë se nuk do ta mbështeste Trump nëse ai është i nominuar, duke u ndeshur me një tjetër kërkesë të RNC-së që kandidatët të nënshkruajnë një premtim besnikërie ndaj kandidatit eventual si kusht për të marrë pjesë në debat.

“Unë do ta marr zotimin po aq seriozisht sa e mori Donald Trump në vitin 2016”, tha Christie në një intervistë me CNN muajin e kaluar.

Ish-zëvendëspresidenti Mike Pence ka arritur gjithashtu pragun e votimit. Por ndryshe nga gjashtë kandidatët e tjerë, nuk është e qartë nëse ai do të përmbushë pragun individual të donatorëve – 40,000 donatorë unikë, me 200 donatorë në 20 shtete ose territore të ndryshme – që kanë të tjerët.

“Ne do të kualifikohemi. Marrja e 40,000 donatorëve në vetëm disa javë të shkurtra është një sfidë”, tha Pence në “Fox and Friends” javën e kaluar. “Ne nuk po ofrojmë karta dhuratash, nuk ofrojmë ryshfet apo bileta për ndeshjet e futbollit, thjesht udhëtojmë”.

Përveç donatorëve, kandidatët duhet të arrijnë një për qind në tre sondazhe kombëtare që plotësojnë kërkesat metodologjike të RNC, ose një për qind në dy sondazhe kombëtare dhe një për qind në dy sondazhe të kryera veçmas nga katër shtetet e hershme.

Pak kandidatë të tjerë – të paktën tani – duken të gatshëm për të dalë në skenë. Ish-guvernatori i Arkansas Asa Hutchinson është vetëm një sondazh kombëtar larg përmbushjes së pragut të votimit, pasi u regjistrua me 1 për qind në sondazhin e Fox Business Iowa dhe një sondazh të dytë nga e njëjta media në Karolinën e Jugut, të publikuar gjithashtu të dielën. Por ai ende ka nevojë për të grumbulluar 40,000 donatorë dhe ishte shumë i pamjaftueshëm për këtë numër në numërimin e fundit.

Disa kandidatë të largët kanë nxjerrë skema të çuditshme në përpjekje për të përmbushur pragun e donatorëve. Guvernatori i Dakotës së Veriut, Doug Burgum, për shembull, u ka premtuar njerëzve që i japin atij një kartë dhuratë prej 20 dollarësh në këmbim, dhe ai tha në fillim të kësaj jave se kishte arritur qëllimin e tij.

Burgum – i cili ka drejtuar reklama televizive me vlerë miliona dollarë në Iowa dhe New Hampshire – është ende në kërkim të dy sondazheve kombëtare që e tregojnë atë të paktën 1 për qind, pas përmbushjes së këtij pragu në Iowa dhe një sondazhi të publikuar më parë nga Universiteti i New Hampshire në shtetin e Granitit.

RNC kërkon gjithashtu që kandidatët që duan të marrin pjesë në debat të nënshkruajnë një sërë premtimesh, duke përfshirë mospjesëmarrjen në debatet e sanksionuara jo-RNC, një marrëveshje për ndarjen e të dhënave me komitetin e partisë dhe zotimin e lartpërmendur të besnikërisë.