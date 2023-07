Verstappen nuk fal, “mbretëron” në Hungari, fiton Çmimin e madh

Max Verstappen nuk fal. Piloti i Red Bull ka marrë triumfin e radhës, këtë herë ka fituar Çmimin e Madh të Hungarisë në Formula 1. Verstappen ishte në një ditë të mirë, duke lënë mbrapa të gjithë rivalët.

Vendi i dytë dhe i 3-të i takoi Norris dhe Perez, ndërsa Top-5 përmbyllet nga Hamilton dhe Piastri. Vetëm pozicioni i shtatë për Leclerc.

Rikthehemi edhe një herë te më i miri i momentit, Max Verstappen, i cili ia del për të shtatën herë radhazi. Gjithashtu, vlen të theksohet se kjo fitore ishte e 12-ta radhazi për ekipin e Red Bull.

