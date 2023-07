Analiza e Politico: Nga Napoleoni te Macron: Si mësoi Franca të donte Big Brother

Gjithçka filloi me Napoléon Bonaparte. Gjatë dy shekujve, Franca ndërtoi së bashku një aparat vëzhgimi të aftë për të përgjuar komunikimet private; mbajtja e të dhënave të trafikut dhe lokalizimit deri në një vit; ruajtja e shenjave të gishtërinjve të njerëzve; dhe monitorimi i pjesës më të madhe të territorit me kamera.









Ky sistem, i cili është përballur me kundërshtime nga organizatat e të drejtave dixhitale dhe ekspertët e Kombeve të Bashkuara, do të jetë në qendër të vëmendjes në Lojërat Olimpike Verore të Parisit 2024. Në korrik të vitit të ardhshëm, Franca do të vendosë kamera vëzhgimi video në shkallë të gjerë, në kohë reale, të mbështetura nga algoritmi – e para në Evropë. (Nuk përfshihet në plan: njohja e fytyrës.)

Muajin e kaluar, parlamenti francez miratoi një plan të diskutueshëm të qeverisë për të lejuar hetuesit të gjurmojnë kriminelët e dyshuar në kohë reale nëpërmjet aksesit në vendndodhjen gjeografike, kamerën dhe mikrofonin e pajisjeve të tyre. Parisi gjithashtu loboi në Bruksel që të lejohej të spiunonte gazetarët në emër të sigurisë kombëtare.

Ndihma e Francës në rrugën e mbikëqyrjes masive: një shtet historikisht i fortë dhe i centralizuar; një komunitet i fuqishëm i zbatimit të ligjit; diskursi politik gjithnjë e më shumë i fokusuar tek ligji dhe rendi; dhe sulmet terroriste të viteve 2010. Në vazhdën e agjendës së Presidentit Emmanuel Macron për të ashtuquajturën autonomi strategjike, gjigantët francezë të mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe startup-et inovative të teknologjisë, kanë marrë gjithashtu një nxitje për t’i ndihmuar ata të konkurrojnë globalisht me kompanitë amerikane, izraelite dhe kineze.

“Sa herë që ka një çështje sigurie, refleksi i parë është mbikëqyrja dhe shtypja. Nuk ka asnjë përpjekje as me fjalë e as me vepra për ta trajtuar atë me një kënd më social,” tha Alouette, një aktiviste në OJQ-në franceze të të drejtave dixhitale La Quadrature du Net, e cila përdor një pseudonim për të mbrojtur identitetin e saj.

Ndërsa ligjet e mbikëqyrjes dhe sigurisë janë grumbulluar në dekadat e fundit, avokatët janë rreshtuar në anët e kundërta. Mbështetësit argumentojnë se agjencitë e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës kanë nevojë për fuqi të tilla për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Vëzhgimi algoritmik me video do të kishte parandaluar sulmin terrorist në Nice të vitit 2016, pohoi Sacha Houlié, një ligjvënës i shquar nga partia e Rilindjes së Macron.

Kundërshtarët tregojnë për efektin e ligjeve mbi liritë civile dhe kanë frikë se Franca po shndërrohet në një shoqëri distopike. Në qershor, mbikëqyrësi përgjegjës për monitorimin e shërbimeve të inteligjencës tha në një raport të ashpër se legjislacioni francez nuk është në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndarjen e inteligjencës midis agjencive franceze dhe të huaja.

“Ne jemi në një debat të polarizuar me djem të mirë dhe të këqij, ku nëse kundërshtoni mbikëqyrjen masive, jeni në anën e njerëzve të këqij”, tha Estelle Massé, menaxhere legjislative në Evropë dhe drejtuese globale për mbrojtjen e të dhënave në OJQ-në për të drejtat dixhitale Access Now.

Një histori vëzhgimi

Si sulmet terroriste të 11 shtatorit, ashtu edhe sulmet terroriste të Parisit 2015 kanë përshpejtuar mbikëqyrjen masive në Francë, por tradita e vendit për zbulimin, monitorimin dhe mbledhjen e të dhënave daton që nga Napoleon Bonaparti në fillim të viteve 1800.

“Historikisht, Franca ka qenë në krye të këtyre çështjeve, për sa i përket dosjeve të policisë. Gjatë Perandorisë së Parë, qeveria shumë e centralizuar e Francës ishte e vendosur të vinte në shesh të gjithë territorin”, tha Olivier Aïm, një pedagog në Universitetin e Sorbonës Celsa, autor i një libri mbi teoritë e mbikëqyrjes. Para pajisjeve elektronike, letra ishte mjeti kryesor i kontrollit sepse dokumentet e identifikimit përdoreshin për të monitoruar udhëtimet, shpjegoi ai.

Perandori francez ringjalli Prefekturën e Policisë së Parisit – e cila ekziston edhe sot e kësaj dite – dhe i ngarkoi zbatimit të ligjit me kompetenca të reja për të mbajtur nën kontroll kundërshtarët politikë.

Në vitet 1880, Alphonse Bertillon shpiku një metodë për identifikimin e të dyshuarve dhe kriminelëve duke përdorur veçori biometrike

Në vitet 1880, Alphonse Bertillon, i cili punonte për Prefekturën e Policisë së Parisit, prezantoi një mënyrë të re për identifikimin e të dyshuarve dhe kriminelëve duke përdorur veçori biometrike – pararendësin e njohjes së fytyrës. Metoda Bertillon më pas do të imitohej në të gjithë botën.

Midis viteve 1870 dhe 1940, nën Republikën e Tretë, policia mbajti një dosje masive – të quajtur Dosja Qendrore e Sigurisë Kombëtare – me informacione për 600,000 njerëz, duke përfshirë anarkistë dhe komunistë, të huaj të caktuar, kriminelë dhe njerëz që kërkuan dokumente identifikimi.

Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, një Francë e mavijosur u largua nga diskursi i linjës së ashpër të sigurisë deri në vitet 1970. Dhe në ditët e para të shekullit të 21-të, sulmet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara shënuan një pikë kthese, duke sjellë një rrjedhë të qëndrueshme ligjesh të diskutueshme të mbikqyrjes – si nën qeveritë e krahut të majtë ashtu edhe të djathtë. Në emër të sigurisë kombëtare, ligjvënësit filluan t’u japin shërbimeve të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit kompetenca të paprecedentë për të përgjuar qytetarët, me mbikëqyrje të kufizuar gjyqësore.

“Vëzhgimi mbulon një histori sigurie, një histori të policisë, një histori të inteligjencës,” tha Aïm. “Çështjet e sigurisë janë intensifikuar me luftën kundër terrorizmit, organizimin e ngjarjeve të mëdha dhe globalizimin”.

Rritja e teknologjisë

Në vitet 1970, përpara epokës së telefonave inteligjentë të gjithëpranishëm, opinioni publik francez fillimisht u tërhoq kundër përdorimit të teknologjisë për të monitoruar qytetarët.

Në vitin 1974, kur ministritë filluan të përdornin kompjuterët, Le Monde zbuloi një plan për të bashkuar të gjitha dosjet e qytetarëve në një bazë të dhënash të vetme të kompjuterizuar, një projekt i njohur si SAFARI.

Projekti, i braktisur në mes të skandalit që rezultoi, bëri që ligjvënësit të miratonin legjislacion të fuqishëm për mbrojtjen e të dhënave – duke krijuar rregullatorin e privatësisë së vendit CNIL. Franca më pas u bë një nga vendet e pakta evropiane me rregulla për të mbrojtur liritë civile në epokën e kompjuterave.

Megjithatë, përhapja masive e teknologjisë – dhe më konkretisht kamerave të vëzhgimit me video në vitet 1990 – i lejoi politikanët dhe zyrtarët lokalë të dilnin me premtime të reja, tërheqëse: siguri në këmbim të teknologjisë së vëzhgimit.

Në vitin 2020, në Francë kishte rreth 90,000 kamera video survejimi të fuqizuara nga policia dhe xhandarmëria. Shteti i ndihmon zyrtarët vendorë t’i financojnë ato nëpërmjet një fondi publik të dedikuar. Pas trazirave të dhunshme të Francës në fillim të korrikut – të cilat gjithashtu panë që Macron të nxirrte ndalime të mediave sociale gjatë periudhave të trazirave – Ministri i Brendshëm Gérald Darmanin njoftoi se do të ndante me shpejtësi 20 milionë euro për riparimin e pajisjeve të dëmtuara të vëzhgimit me video.

Paralelisht, rritja e gjigantëve të teknologjisë si Google, Facebook dhe Apple në jetën e përditshme ka çuar në të ashtuquajturin kapitalizëm mbikëqyrës. Dhe për politikëbërësit francezë, mbledhja e të dhënave nga gjigantët e teknologjisë amerikane është bërë me kalimin e viteve një argument për të shpjeguar pse edhe shteti duhet të lejohet të mbledhë informacionin personal të njerëzve.

“Ne u japim startupeve kaliforniane shenjat e gishtave, identifikimin e fytyrës ose aksesin në privatësinë tonë nga dhoma jonë e ndenjes përmes altoparlantëve të lidhur dhe do të refuzonim të lejonim shtetin të na mbrojë në hapësirën publike?” Senatori Stéphane Le Rudulier nga partia konservatore Les Républicains tha në qershor për të justifikuar përdorimin e njohjes së fytyrës në rrugë.

Shtet i fortë, shtetarë të fortë

Rezistenca ndaj mbikëqyrjes masive ekziston në Francë në nivel lokal – veçanërisht kundër zhvillimit të të ashtuquajturave qytete të sigurta. OJQ-të e të drejtave dixhitale mund të mburren me disa fitore: Në jug të Francës, La Quadrature du Net shënoi një fitore në një gjykatë administrative, duke bllokuar planet për të testuar njohjen e fytyrës në shkollat ​​e mesme.

Në nivel kombëtar, megjithatë, ligjet e sigurisë janë një forcë shumë e fuqishme, pavarësisht nga disa çështje të vazhdueshme përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Për shembull, Franca ka injoruar de facto vendime të shumta nga gjykata e lartë e BE-së që e konsideronte mbajtjen masive të të dhënave të paligjshme.

Shpesh në qendër të shtytjes së Francës për më shumë mbikëqyrje shtetërore: ministri i brendshëm. Kjo zyrë me ndikim, elektorati i së cilës përfshin komunitetin e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës, përshkruhet si një “gur shkallore” drejt kryeministrisë – apo edhe presidencës.

“Ministrat e Brendshëm shpesh janë të fuqishëm, të njohur dhe hiper-prezent në media. Çdo ministër i ri shtyn për reforma të reja, kompetenca të reja, duke çuar në ndërtimin e një kulle sigurie të pafundme”, tha Access Now’s Massé.

Nën socialistin François Hollande, Manuel Valls dhe Bernard Cazeneuve të dy shkuan nga ministër i brendshëm në kryeministër në, respektivisht, në 2014 dhe 2016. Nicolas Sarkozy, ministri i brendshëm i Zhak Shirak nga 2005 deri në 2007, u zgjodh më pas president. Të gjithë miratuan ligje të reja mbikqyrjeje nën mandatin e tyre.

Në vitin e kaluar, Darmanin ka qenë i dobishëm në nxitjen për përdorimin e dronëve të policisë, madje edhe kundër CNIL.

Për politikanët, edhe në nivel lokal, ka pak për të përfituar elektoralisht duke argumentuar kundër përgjimeve të zgjeruara dhe monitorimit të hapësirës publike. “Shumë nga e majta, veçanërisht në qytetet e ndërlikuara, ndihen të detyruar të ecin përpara, nga frika e akuzave se janë të butë [për krimin]”, tha Noémie Levain, një analist ligjor dhe politik në La Quadrature du Net. “Kostoja politike e ndryshimit të ligjit të sigurisë është shumë e lartë,” shtoi ajo.

Është gjithashtu rasti që shpesh ka pak reagime nga publiku. Në mars, në të njëjtën ditë, një pjesë e vogël e deputetëve francezë votuan për lejimin e kamerave të vëzhgimit me video të fuqizuara nga AI në Lojërat Olimpike të Parisit 2024, rreth 1 milion njerëz dolën në rrugë për të protestuar kundër reformës së pensioneve të Macron.

Kamerat sovrane

Për politikanët, konkurrenca industriale e Francës është gjithashtu në rrezik. Vendi është shtëpia e gjigantëve të mbrojtjes që merren me sektorin ushtarak dhe atë civil, si Thalès dhe Safran. Ndërkohë Idemia është e specializuar në biometrikë dhe identifikim.

“Ajo që përshpejton legjislacionin është gjithashtu një kontekst global industrial dhe gjeopolitik: teknologjitë e vëzhgimit janë një kalë trojan për inteligjencën artificiale”, tha Caroline Lequesne Rot, një profesore e asociuar në Universitetin Côte d’Azur, duke shtuar se politikëbërësit francezë janë të shqetësuar për rivalët e huaj. “Evropa është e kapur mes mbytjes së Kinës dhe SHBA-së, Ideja është t’u japim kompanive tona akses në tregje dhe t’i lejojmë ato të trajnohen.

Në vitin 2019, ministri i atëhershëm Dixhital Cédric O i tha Le Monde se eksperimentimi me njohjen e fytyrës ishte i nevojshëm për të lejuar kompanitë franceze të përmirësonin teknologjinë e tyre.

Për industrinë e mbikëqyrjes video – e cila fitoi 1.6 miliardë euro në Francë në 2020 – Lojërat Olimpike të Parisit 2024 do të jenë një mundësi e artë për të testuar produktet dhe shërbimet e tyre dhe për të treguar se çfarë mund të bëjnë për sa i përket mbikëqyrjes me AI.

XXII – një startup i AI me financim nga ministria e forcave të armatosura dhe të paktën një mbështetje politike – ka lënë të kuptohet tashmë se do të ishte gati për të siguruar ngjarjen mega sportive.

“Nëse nuk inkurajojmë zhvillimin e zgjidhjeve franceze dhe evropiane, rrezikojmë të bëhemi më vonë të varur nga softueri i zhvilluar nga fuqitë e huaja”, shkruajtën ligjvënësit Philippe Latombe, nga partia aleate e Macron Modem dhe Philippe Gosselin, nga Les Républicains, në një raport parlamentar mbi vëzhgimin me video të publikuar në prill.

“Kur bëhet fjalë për inteligjencën artificiale, humbja e kontrollit do të thotë minim i sovranitetit tonë”, shtuan ata.