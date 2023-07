Berisha nxjerr emrat dhe pamje nga procesi zgjedhor në Rrogozhinë: Këta persona qëndrojnë në krye të bandës së vjedhjes së votave

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur se procesi zgjedhor i ditës së djeshme në Bashkinë e Rrogozhinës është shoqëruar me parregullsi të shumta dhe vjedhje të votës nga ana e maxhorancës.









Komentet Berisha i bëri përmes një deklarate për mediat, ku renditi edhe disa emra politikanësh e drejtuesish që sipas tij, kanë marrë pjesë në vjedhjen e votave në Rrogozhinë.

Ai tha se opozita disponon pamje të shumta filmike, që do i bëjë publike për mediat, të cilat tregojnë parregullsitë e shumta të regjistruara në qendrat e votimit, si votimi familjar, etj.

“Rruga e vetme është përballje me këtë bandë që drejton sot Shqipërinë dhe Shqiptarët. Rama dhe Veliaj me vjedhjen e zgjedhjeve në Rrogozhinë, jo vetëm nuk mbulojnë dot vjedhjet e tmerrshme, që arrijnë në 138 miliardë lekë sipas KLSH, me vjedhje të tmerrshme që vetëm në dogana dhe tatime arrijnë në 104 miliardë lekë, por përkundrazi, ftojmë shqiptarët të ngrihen kundër këtij regjimi i cili është një armik i egër i qenies së shqiptarëve.

Opozita mbyll sot një etapë, në të cilën ajo nuk gjeti asnjë befasi. Ajo i paralajmëroi shqiptarët 3 muaj më parë që me Ramën nuk ka zgjedhje. Faktet dhe dokumentat ishte detyrimi i saj t’i paraqiste para shqiptarëve. Ftoj çdo qytetar dhe qytetare që e do këtë vend, që besojnë se ai, vendi i tij dhe fëmijët e tyre meritojnë një të ardhme, jo si shtet që drejtohet nga klanet mafioze. Asgjë nuk mund të mposhtë vullnetin e atyre që vendosin të luftojnë për liri dhe dinjitet të vendit të tyre.

Këtu janë përgatitur sekuenca nga dita e djeshme, ku tregojnë se në krye të bandës në Rrogozhinë, pas Veliajt, qëndronte Blendi Gonxhe, Afrim Qendro, hajdutë me damkë, deputeti Agron Çela, edhe ky njeri që nga fryn era kthen flamurin. Famozi Valdrin Pjetri, Etjen Xhafaj, deputet vegël e verbër e Veliajt, Taulant Tusha, Blerim Shera, Nuredin Bushi dhe shumë të tjerë që kryen akte anti-ligjore në fushatën e djeshme. Këtu i kemi votimet kolektive, votimet me familjen, deklaratat”, u shpreh Berisha.