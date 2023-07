Dinamo bëhet me sheikë dhe largohet nga kryeqyteti, Igli Tare pjesë e projektit!

Dinamo do ndryshojë fytyrë sezonin e ri. 18-herë kampionët e vendit u kthyen në elitën e Shqipërisë, teksa burime për Report TV bëjnë me dije se “Blutë” do ndryshojnë emër dhe do rikthehen te stema e mëparshme. Tanimë skuadra do quhet Dinamo City, ndërsa fanellë pritet e kaltër me vija të lehta në të bardhë.









Pritet që presidenti Ardian Bardhi mos jetë investitori i vetëm në klub, teksa do ketë një bashkëpunim me “Durrës Yacht dhe Marina”. Iniciatorët e këtij projekti janë personat që kanë marrë përsipër ndërtimin e portit të Durrësit, çka përligj emrin në fanellat e reja.

Pak ditë më parë, vetë presidenti Bardhi është takuar me kryeministrin Edi Rama dhe pritet që Blutë të kenë një bashkëpunim edhe me Manchester City-n. Pak muaj më parë klubi i Premier League nënshkroi një marrëveshje me qeverinë shqiptare për të pasur një Akademi në Durrës, aty ku do pëfitojnë 70 mijë metër katrorë tokë, për këtë projekt. Si një ekip satelit i City-t, Dinamo do përfitojë edhe tokë në Durrës për një stadium, teksa për momentin stërvitja e klubit do zhvillohet në kompleskin në Arbanë (Tiranë).

Në të tilla kushte do jetë edhe Dinamo që do bashkëpunojë me City-n, me formën konkrete që nuk bëhet me dije në 100 përqind. Revolucioni te Dinamo përfshin edhe Igli Taren, me ish-drejtorin e Lazios që do japë ndihmën e tij për ndërtimin e një klubi modern. Ky i fundit ishte dje prezent në Korçë për të ndjekur miqësoren e Dinamos me Skënderbeun (1-1).