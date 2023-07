Shtyhet seanca për inceneratorët, avokatëve të Lefter Kokës dhe Klodian Zotos u përcaktohet afati kohorë për të ..

Është shtyrë për në datën 6 shtator seanca për inceneratorët.

Mësohet se gjykata u ka dhënë kohë avokatëve të Lefter Kokës dhe Klodian Zotos për të përgatitur konkluzionet përfundimtare.

Avokatet i kishin kërkuar gjykatës t’u viheshin në dispozicion disa fashikuj të tjerë pasi deri më tani janë njohur me 100 fashikuj. Më pas do të bëjnë konkluzionet e mbrojtjes.

Kujtojme qe ish-Ministri i Mjedisit, Lefter Koka doli para gjykatës me 6 korrik.

Pala mbrojtëse e Lefter Kokës u shpreh se “Është e qartë si kristali se ish ministri nuk ka bërë shkelje”.

SPAK ka kërkuar 10 vite burg për Lefter Kokën, që me aplikim të gjykimit të shkurtuar nëse shpallet fajtor, do të dënohet me 6.8 vite burg.

Burimi:PanoramaTv