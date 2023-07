Djali i tij 18-vjeçar i LeBron James pësoi sulm në zemër gjatë stërvitjes!

Tronditje në familjen e LeBron James. Djali i tij 18-vjeçar Broni, i cili gjithashtu luan basketboll në USC, pësoi një arrest kardiak dhe u dërgua në spital.

Aty ai u ekzaminua nga mjekët dhe tani është jashtë spitalit.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0

