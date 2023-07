E frikshme! Mbyllja e Rrjedhës së ‘Golfstrimit’ mund të ndodhë këtë shekull, paralajmërojnë shkencëtarët

Rryma e Oqeanit Atlantik që mban ngrohtë pjesë të mëdha të Evropës mund të ndalet papritur në çdo kohë në dekadat e ardhshme, sipas një studimi të ri të botuar të martën.









Një kolaps i Qarkullimit Meridional të Përmbysjes së Atlantikut (AMOC) kishte të ngjarë të ndodhte “rreth mesit të shekullit sipas skenarit aktual të emetimeve të ardhshme” – ndoshta sa më shpejt që në vitin 2025 dhe jo më vonë se 2095, thanë Peter Ditlevsen dhe Susanne Ditlevsen nga Universiteti i Kopenhagës në një studim të botuar në Communication.

Shkencëtarë të tjerë kërkuan kujdes në interpretimin e gjetjeve.

Niklas Boers i Universitetit Teknik të Mynihut, tha se modelimi ishte “shumë i thjeshtuar”. Vetë autorët e studimit të së martës pranuan se kishin bërë supozime që ishin të pasigurta.

AMOC shtyn ujin e ngrohtë në veri përgjatë Rrjedhës së Gjirit. Si rezultat, Anglia, e cila është në të njëjtën gjerësi gjeografike me Kanadanë, është shumë më e ngrohtë.

Fundi i tij i papritur është një parashikim i gjatë i ndryshimeve klimatike, por ka ndarje të thella midis shkencëtarëve nëse dhe kur mund të ndodhë. Nuk ka asnjë mosmarrëveshje për pasojat nëse do të ndodhte një kolaps.

“Një kolaps i AMOC do të ishte katastrofik”, tha Jonathan Bamber, drejtor i Qendrës së Glaciologjisë në Bristol, i cili nuk ishte i përfshirë në studim.

Ai paralajmëroi se supozime të tjera “të besueshme” në modelim sesa ato të përdorura në studim do të çonin në “një përfundim të ndryshëm”.

Ky korrik është pothuajse i sigurt se do të jetë muaji më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Emetimet e gazeve serrë nga djegia e lëndëve djegëse fosile po bëjnë që uji i ftohtë dhe i freskët të shkrijë shtresat e akullit të Grenlandës në Atlantikun e Veriut, duke krijuar një njollë të ftohtë në oqeanin që po ngrohet. Kjo ishte prapa një ngadalësimi të vëzhguar të rrymave që rregullojnë detet që lajnë brigjet e Atlantikut të Evropës dhe Amerikës së Veriut, vuri në dukje studimi i Ditlevsens.

“Ky është me të vërtetë një rezultat shqetësues, i cili duhet të kërkojë masa të shpejta dhe efektive për të reduktuar emetimet globale të gazeve serrë”, tha dyshja.

Megjithatë, Paneli Ndërqeveritar i OKB-së për Ndryshimet Klimatike (IPCC) kohët e fundit zbuloi se rryma nuk kishte gjasa të ndalonte papritur këtë shekull.

“Puna nuk ofron asnjë arsye për të ndryshuar vlerësimin e [IPCC],” tha Jochem Marotzke i Institutit Max-Planck për Meteorologjinë në Hamburg.

Nëse rryma do të zhduket, tha Penny Holliday, kreu i fizikës detare dhe qarkullimit të oqeanit në Qendrën Kombëtare të Oqeanografisë në Mbretërinë e Bashkuar, ajo do të transformonte klimën globale.

Pjesa më e madhe e hemisferës veriore do të mbërthehej nga temperaturat e ngrira; akulli i detit do të zvarritet në jug nga Poli i Veriut në drejtim të Evropës. Reshjet do të preken në të gjithë planetin, duke tharë disa kontinente dhe duke lagur të tjerat.

“Kjo do të çonte në një ndryshim dramatik në aftësinë e çdo kombi për të siguruar ushqim dhe ujë të mjaftueshëm për popullsinë e tij”, tha Holliday.

Ndërsa një kolaps i papritur shihet ende si i pamundur nga shumë shkencëtarë, ekziston një marrëveshje e gjerë se rryma po bëhet më e çrregullt. Kjo në vetvete mund të ketë pasoja që janë kuptuar keq, tha Levke Caesar nga Universiteti i Bremenit, duke filluar nga stuhitë më të këqija të dimrit në Britani, deri te valët më të ashpra të të nxehtit në Evropë.

“Ka një numër të madh njerëzish që do të prekeshin nga një AMOC më e dobët”, tha Cezari.