“Kam kërkuar dorëheqjen”- Takimi sekret i Nexhmie Hoxhës me Ramiz Alinë në nëntor ’90 dhe të pathënat e bisedës mes tyre! Çfarë kërkoi e veja e ish-dikatorit dhe hezitimi i ish-Presidentit

AFRIM IMAJ









“Ka ardhur momenti të dal në pension, në krye të Institutit le të vijë një shok i ri”. Është kjo kërkesa që Nexhmije Hoxha i bën Ramiz Alisë gjatë një takimi në nëntor të vitit ’90, kur në Shqipëri kishte filluar të ndihej era e zhvillimeve demokratike.

Gazeta “Panorama” ka mundur të sigurojë dokumentin ku pasqyrohet rrjedha e kësaj bisede të panjohur midis të vesë së Enver Hoxhës dhe Ramiz Alisë, ish-presidentit të fundit komunist. “Gruaja e fortë”, që ka drejtuar për dekada të tëra Institutin e Studimeve Marksiste Leniniste të KQ të Partisë, më në fund parandien fatin e së nesërmes dhe kërkon të tërhiqet nga detyra e rëndësishme, për të cilën ishte vlerësuar nga të gjitha strukturat partiake e shtetërore.

Vet tronditja që vinte nga shembja e komunizmit në vendet e Evropës Lindore dhe zhvillimet protestuese që kishin nisur në Shqipëri, ku depërtimi masiv i të rinjve në ambasadat perëndimore, konturonte përditë e më tepër një prognozë negative në optikën e gruas që kishte udhëhequr për vite me radhë studimin e doktrinës famëkeqe të Marksizëm Leninizmit. Po çfarë u diskutua në atë takim? Si e vlerësoi Ramiz Alia kërkesën e Nexhmijes për t’u pesionuar? Cilat ishin mendimet që u shprehën për botimin e veprave të serisë të Enverit….

Rami Alia: Mirë, Nexhmije, më thuaj tani çfarë kishe?

Nexhmije Hoxha: Nuk kam ndërmend t’ju mbajë gjatë dhe për çështjen që do të parashtroj nuk kërkoj përgjigje sot.

Problemet që kanë ngritur plenumet e këtij viti, sidomos Plenumi i 12, natyrisht na bëjnë të mendojmë si të ndihmojmë më mirë partinë për zhvillimin e proceseve të reja si dhe për kapërcimin e vështirësive dhe të shqetësimeve që dalin.

Kolektivi i Institutit ka qenë plotësisht i mobilizuar, dhe gjatë gjithë kësaj kohe, bashkë me aparatin e KQ-së, ka marrë pjesë aktivisht në zbërthimin e vendimeve dhe sqarimin e kuadrove dhe masave. Por, siç e dini këta nuk janë shquar në shtypin qendror, ose siç e patë, këta, bashkë me mua natyrisht, nuk ishin në gjendje t’u ndihmonin në përgatitjen e materialeve të Plenumit të 12. Unë kam përgjegjësinë time në këtë drejtim, si duket nuk i ndihmoj dot bashkëpunëtorët e mi të shkojnë më larg e më thellë…

Tani jemi në prag të përgatitjeve për Kongresin e Partisë. Në parti dhe në shoqëri po ziejnë problemet dhe shtrohen pikëpyetje për të kaluarën, të sotmen dhe të ardhmen.

Me çfarë duhet të merret Instituti? Çfarë të programojmë nga gjithë këto kërkesa të kohës?

Nga ana tjetër, siç keni theksuar edhe ju, që ne të mos pësojmë ato trauma që pësuan vendet e Lindjes dhe BS, një nga mësimet që duhet të nxjerrim është nevoja për të analizuar gjendjen aktuale në këto vende. Në plenum ju theksuat që forca e partisë qëndron te paraqitja e ideve dhe programeve të perspektivës. Këtë, po ta themi më shqip, po e bëni juve, që jeni angazhuar intensivisht, ndërkohë që ndonjëri është paraqitur me ndonjë reflektim të vonuar ose ka mbajtur ndonjë rezervë. I tillë ishte p.sh, qëndrimi i Tefta Çamit, e cila nuk foli në plenum, po rezervat që kishte për ligjin e zgjedhjeve i ngriti në mbledhjen e Kuvendit popullor…

Problemet e filozofisë dhe të socializmit shkencor, mbi të cilat janë ngritur shumë çështje për diskutim, mendoj se duhen shpjeguar në universitet, në shkollat e larta më drejt, duke theksuar cili ishte qëndrimi ynë në të kaluarën dhe cili është ai sot. Me këto çështje në Institut po merret sektori Politiko-shoqëror dhe ai i Luftës Kundër Revizionizmit. Këtij sektori tani ja kemi ndërruar emrin, se është e pakuptimtë, bile e pakuptimtë është edhe përmbajtja e punës që kryen ai. Tani këtë sektor e ka marrë Agim Popa, po puna ka mbetur gjysmë nga sektori i jashtëm dhe gjysmë nga Instituti. A ka çështje që duhen studiuar në lëvizjen botërore? Unë mendoj se ka, por këto janë të një karakteri tjetër. Është e domosdoshme të dihet cila është e ardhmja e lëvizjes vetë, batica dhe zbatica që ngriti Amazona, është për një periudhë të gjatë apo për një periudhë të shkurtër, apo është thjeshtë vetëm një ngritje dhe një ulje e përkohshme?

Kush do të merret me studimin e këtyre problemeve? Kjo duhet parë, por rëndësi ka që dikush duhet të merret.

uhet parë, por rëndësi ka që dikush duhet të merret. Për këtë çështje edhe në Komisionin Ideologjik të KQ u bë goxha debat mes shokut Foto (Çami) dhe shokut Sofo( Lazri). Aty u ngrit çështja e marrëdhënieve tona me partitë e tjera, e qëndrimit të Partisë sonë ndaj Partive Social Demokrate, Socialiste etj. Shoku Sofo insistonte qysh më parë se ne duhet të kemi një analizë të gjendjes dhe pastaj mbi këtë bazë të shikojmë se ç’duhet të bëjmë, të mbajmë marrëdhënie me partitë e tjera apo jo. Po kjo nuk ka rëndësi tani.

Siç e dini Instituti ynë e ka emrin Instituti i Studimeve M/ L të KQ. Ky emër është përcaktuar nga çështjet e jashtme, që kanë zënë një peshë të madhe për partinë. A duhet të quhet Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste? Që t’ia ndërrosh emrin tani është e domosdoshme të diskutohet, se do të ketë edhe njerëz që do të pyesin pse ju hoq emri Marksiste leniniste, megjithëse edhe kjo nuk ka shumë rëndësi, se ngandonjëherë duhet të shikojmë përmbajtjen dhe jo formën. Ne vendime të tjera po marrim edhe në fusha të tjera. Ç’emër mund të kishte? Ndoshta më e drejtë mund të ishte Instituti i Studimeve Politiko-Shoqërore. Emri do të jetë i lidhur sigurisht edhe me objektin e studimeve, bile në bazë të tyre do të caktohet edhe struktura. Edhe ky problem ka lindur tek ne.

Ramiz Alia: Unë nuk jam për t’ia ndërruar emrin institutit.

Nexhmie Hoxha: Edhe unë, nga ana ime po e shtroj këtë çështje se me shokët nuk e kam diskutuar.

Ramiz Alia: Është tjetër problemi i profilizimit të tij, në qoftë se do të bëjmë ndonjë gjë, po emri si organizëm shkencor për studime marksiste leniniste t’i mbetet.

Nexhmie Hoxha: Edhe unë ashtu mendoj.

Ramiz Alia: Të gjitha këto çështje që t’i shtrove deri tani janë çështje që kërkojnë studim nga pikëpamja e filozofisë marksiste leniniste, por jo në formë shabllone të së kaluarës.

Nexhmie Hoxha: Lidhur me përmbajtjen e punës së institutit ndoshta do të lindë nevoja e diskutimit të strukturës së tij.

Për bërthamën sociologjike që ndodhet pranë sektorit Politiko- Shoqëror të institutit, shokët me të cilët kam biseduar mendojnë se është koha që ai të shkëputet nga instituti. Për këtë diçka po bën universiteti, bile edhe Tirana ka krijuar një bërthamë sociologjike, megjithëse e bëri pa na pyetur fare. Në intervistat që dëgjojmë, që i drejton Kiço Blushi, e shoh që Institutin e Studimeve Sociologjike gati-gati po e paraqet si një parti të ardhme, si të thuash që ai të merret me çështjet që t’ia parashtrojnë shtetit pastaj me probleme të sociologjisë.

Ne kemi mendimin që, ose të jetë institut ose të jetë qendër e studimeve sociologjike pranë Akademisë së Shkencave. Në të vërtetë edhe studimet tona kanë karakter sociologjik, kjo është e natyrshme për institutet që merren me këto çështje shoqërore, po në rastin konkret bëhet fjalë për studime të një natyre më të gjerë, si studimet sociologjike që bën bota Perëndimore.

Unë e quaj të arsyeshme që kjo bërthamë të shkëputet nga ne dhe të krijohet si qendër më vete…

Veprat e serisë dhe ditarët do të vazhdojmë t’i botojmë. Për këtë çështje jam e shqetësuar. Kohët e fundit po punojmë ndryshe, po bëjmë si me thënë, një krehje shumë më të thellë të materialeve dhe unë që jam e ngarkuar me këtë punë do ta mbaj deri në fund, sepse jo vetëm që kam përvojë të gjatë, por edhe e kam si një borxh. Kam përshtypjen se askush nuk mund ta bëjë krehjen e materialeve, ashtu siç mund ta bëj unë. Veç kësaj them ta mbajë këtë punë, sepse, në fund të fundit, desha të shtoj se duhet të lirohem nga detyra e drejtores së Institutit. Këtë e kërkoj. Po më afron koha e pensionit. Unë nga muaji shkurt i vitit që vjen mbush 70 vjeçe, dhe t’u them të drejtën, Fronti (Demokratik) sidomos në këtë periudhë, më merr kohë shumë, sepse për fat të keq, ne nuk zgjodhëm ndonjë nënkryetar që mund të ishte në ndihmë të shokut Leka Shkurti, po me një autoritet më shumë që mund të bënte një pjesë të punës, siç janë mbledhjet me intelektualë, me juristë, konsultimet për kandidaturat e deputetëve, nja tre deri në katër mbledhje me grupe të vogla dy deri tre veta nga Këshilli, i cili është aktivizuar plotësisht, është ai që ju e njihni. Këto nuk ia lë dot Lekës, si të thuash, i cili është i aktivizuar plotësisht. Pra, puna në Front mua më merr shumë kohë.

Unë e ndjej qoftë nga ana e moshës, qoftë nga ana e ngarkesës që nuk e përballoj dot punën e Institutit që drejtoj.

Botimet janë dhjetë vepra në vit. Në qoftë se më përpara ç’përfshihej në vepra nuk e shihja, tani unë e shoh një për një, për të gjykuar se ia vlen të botohen apo jo.

Ramiz Alia: Për mua ato duhen botuar ashtu siç janë me ndonjë redaktim të vogël.

Nexhmie Hoxha: Më ka shkuar mëndja, bile të ndërpres botimin e ditarëve.

Ramiz Alia: Jo. Jo. Kjo nuk duhet bërë.

Nexhmie Hoxha: Po jam nisur nga ajo që keni thënë ju, që këto kanë vlerë arkivore.

Ramiz Alia: Jo vetëm vlerë arkivore, po ato janë histori.

Nexhmie Hoxha: Po u lanë pa botuar “vdiqën” fare. Bile edhe ashtu siç janë ato po vdesin. Po nuk u botuan mbetën nëpër dosje. Unë e kam ulur shumë tirazhin. Ditarin do ta botoj vetëm tre mijë kopje.

Ramiz Alia: Historia mbetet histori.

Nexhmie Hoxha: Unë jam munduar të heq nga botimi ato pjesë të materialeve që mund t’u kundërvihen këtyre masave që po ndërmarrim.

Ramiz Alia: Unë nuk po shoh që ka ndonjë problem.

Nexhmie Hoxha: Nuk ka gjëra flagrante, po sidoqoftë, në politikën e jashtme p.sh, ka ndonjë gjë për Kinën që nuk shkon.

Ramiz Alia: Për politikën e jashtme ndonjë gjë duhet parë.

Nexhmie Hoxha: Pra, siç thashë, unë do merrem me mbarimin e veprave, me ditarin e jashtëm dhe me Frontin për një kohë aq sa të gjykohet, megjithëse siç përmenda pak më parë, më erdhi koha e pensionit. Nuk e di se si do të interpretohet.

Ramiz Alia: Edhe unë këtë e kam problem.

Nexhmie Hoxha: Të tërë e dinë që më erdhi koha e pensionit. Unë së shpejti do mbush 70-vjetorin e lindjes. Të tërë e dinë që unë jam 70-vjeçare dhe po të jem me frontin për një kohë, (qoftë si e jashtme me pension apo pa pension) kam edhe veprat, po me një fjalë, ky vit është viti i fundit. Unë jam e vendosur që drejtimin e Institutit ta marrë tjetërkush.

Ramiz Alia: Për këtë mund të bisedojmë dhe një herë tjetër.

Nexhmie Hoxha: Kush do të merret nga sekretarët e Komitetit Qendror, me drejtimin e Institutit? Deri tani ne kishim lidhje me Foton (Çami), ai na i aprovon planet, po ç’është e vërteta, ai nuk ka dijeni ç’bëhet, se nuk lexon asgjë nga materialet tona.

Kam edhe çështjen e nevojës për të koordinuar punën për studimet me rrethet, me grupin e instruktorëve, me sektorin Ekonomik dhe atë të Edukimit. Me punë studimore merremi ne si institut dhe kemi vënë në lëvizje të tjerët, të cilët po ia ndjejnë leverdinë kësaj pune, sepse ndihmohen në anën metodike. Kam vënë re se grupi i instruktorëve nuk interesohet fare për këto studime që ne bëjmë, sektori Ekonomik, po ashtu, kurse Sektori i Edukimit më ndryshe, bile ai bën edhe vet disa studime për zakonet prapanike e të tjera, për të cilat besoj se ju jeni në korrent. Disa nga këto studime i kemi bërë bashkë.

E veja e Enverit, kërkesë zyrtare për t’u takuar me Presidentin Alia

Ishte fundi i nëntorit 1990. Partia e Punës, për herë të parë në historinë e saj, provonte pasigurinë e pushtetit. Zhvillimet në vendet e tjera ish-komuniste, paralajmëronin ditë të vështira për liderët shqiptarë, pasardhës të Enver Hoxhës që kishte drejtuar me dorë të hekurt për 40 vjet me radhë. Një klimë e re ndjehej në Tiranën zyrtare. Më në fund, masat kishin filluar mos t’i bindeshin pushtetit politik të Partisë Komuniste.

Nexhmije Hoxhës, bashkëshortes së Enverit, nuk i kishte shkuar asnjëherë në mendje se duhej t’i drejtohej zyrtarisht, qoftë edhe për një takim pune, ish-bashkëpunëtorit të saj dhe njeriut që bashkëshorti i saj do t’i besonte pushtetin.

Ramiz Alia, i zënë ngushtë përballë zhvillimeve të vrullshme në vendet e Evropës Lindore, të cilat kishin filluar të përthyheshin në mënyrën e vet edhe në realitetin shqiptar, do ta vlerësonte të dorës së dytë kërkesën e Nexhmijes për t’u takuar. Gjithsesi, këmbëngulja e saj do ta impononte për të rezervuar një kohë të mundshme për ta dëgjuar e për të shkëmbyer mendime me të. Po këtë herë, ish- presidenti komunist, do të preferonte që takimi me të venë e bashkëluftëtarit të hershëm, të bëhej në kushte zyrtare e me protokoll të rregullt.

Në dokumentin që zbardh këtë bisedë, qysh në hyrje sqarohet situata në të cilën janë takuar në zyrën e presidentit Ramizi me Nexhmijen.

“Disa ditë më parë, shkruhet në materialin e zbardhur nga biseda e panjohur, shoku Ramiz Alia mori kërkesën e shoqes Nexhmije Hoxha, drejtore e Institutit të Studimeve Marksiste Leniniste të KQ të Partisë dhe sot më datën 19.11.1990 e priti në takim atë…”.

Në asnjë rast tjetër nuk kishte ndodhur që Nexhmije Hoxha të priste ditë të tëra për t’u takuar me Ramizin. Madje, në shumë raste ajo do të futej në zyrën e tij pa trokitur. Ndërkaq, të vesë së Enverit, jo vetëm që do t’i duhej ditë për të pritur takimin me bashkëluftëtarin e dikurshëm, por si asnjëherë tjetër biseda midis tyre do të zhvillohej në monitorimin e zyrtarëve të tjerë që do të mbanin shënime e do të ndërhynin gjatë takimit.

Gjithsesi, ish- bashkëshortja e kreut të komunistëve shqiptar, pakënaqësinë e këtij takimi “të ftohtë”, do ta shfrytëzonte për të përfituar sa të mundej në tërheqjen e saj nga detyra e rëndësishme e drejtores së Institutit të Studimeve Marksiste Leniniste. Po edhe këtu vinte kusht që kjo tërheqje mos të ishte si ajo e drejtuesve të tjerë partiak që do të largoheshin si të parinovueshëm.