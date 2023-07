Oppenheimer/ ‘Skenat e seksit me Florence Pugh janë të mallkuara… të fuqishme’, thotë aktori Cillian Murphy

“Openheimer” monopolizon interesin për kinematë, me komente që vlerësojnë regjisorin, Christopher Nolan dhe kastin.

Cillian Murphy i cili luan Robert Oppenheimer ka dhënë një intervistë për “Sydney Morning Herald” dhe ndër të tjera ka përmendur skenat e dashurisë që kanë filmuar me Florence Pugh.

Aktorja 27-vjeçare ka marrë rolin e të dashurit të Oppenheimer-it, Jean Tatlock dhe në film shfaqen disa momente “shumë të fuqishme” me Murphy-n, siç ka theksuar ai në intervistë.

Cillian Murphy Says Intimate Scenes With Florence Pugh In Oppenheimer Is ‘F***ng Powerful’.https://t.co/xS8jaamvzd#Oppenheimer #OppenheimerInIMAX #CillianMurphy #FlorencePugh pic.twitter.com/aqgPsyj4pZ

