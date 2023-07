Pritet ndryshimi i emrit, gati edhe tre aksionerë të rinj. Ja prapaskenat me “Dinamo City”

Sapo ka lindur “Dinamo City”. Skuadra kryeqytetase, 18 herë kampione e Shqipërisë, është pagëzuar me këtë emër në bazë të projektit të ri që pritet të marrë formë zyrtare shumë shpejt.









Klubi i Dinamos nuk do të ndryshojë vetëm emrin dhe logon, por dhe mënyrën e menaxhimit. Lëvizja e parë e rëndësishme është se presidentit Adrian Bardhi i bashkohen në këtë projekt ambicioz edhe tre aksionerë të tjerë seriozë, të cilët mbetet vetëm të zyrtarizohen në ditët në vijim.

Fanella e skuadrës kryeqytetase do të ndryshojë dhe madje është bërë gati sponsori i ri i bluve me mbishkrimin “Durrës Yachts & Marina”. Por pse Dinamo City dhe cila është lidhja me Durrësin? Iniciatorët e këtij ndryshimi mësohet se janë pikërisht ata që kanë marrë përsipër projektin e madh që ka miratuar qeveria shqiptare për qytetin e Durrësit në ndërtimin e portit të ri të jahteve.

Vetëm dy muaj më parë u prezantua edhe projekti që ka klubi i madh anglez, Mançester Siti, për ngritjen e një shkolle futbolli, që ka formën e një kampusi rajonal. Në këto kushte, binjakëzimi i anglezëve do të bëhet pikërisht me klubin e Dinamos.

“Panorama Sport” mëson se presidenti i bluve, Adrian Bardhi, ka pasur pak ditë më parë edhe një takim me kryeministrin Edi Rama. Qeveria shqiptare do të dhurojë 70 mijë metra tokë në rrethinat e Durrësit, ku do të ndërtohet qendra stërvitore nga Mançester Siti.

Natyrisht, mbetet për t’u parë çështja e qendrës së re stërvitore, pasi, edhe pse flitet për një të re pranë qytetit të Durrësit, në të njëjtën kohë presidenti Bardhi sapo ka ndërtuar kompleksin e ri të bluve në Arbanë.

Në këtë revolucion në klubin blu gjasat janë që të angazhohet edhe ishkapiteni kuqezi, Igli Tare, i cili është larguar nga Lacio.

PANORAMASPORT.AL