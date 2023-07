Profecia mjekësore e doktor profit Canaj

Fëmijëri e vështirë për të dalë në breg të suksesit









Rrugëtimi në jetë i Dr. Profit Canaj, nis nga fëmijëria në fshatin e lindjes në Peshkëpi të Vlorës në vitin 1938. Ishin vite të vështira: ku skamja, varfëria, injoranca dhe prapambetja, ishin ulur këmbëkryq në çdo vatër shqiptare. Kësaj gjendje të vështirë social-ekonomike ju shtua dhe një faktor tjetër privues, ndarja nga jeta e babait në moshë fare të re dhe ju desh nënës 34 vjeçare me tre fëmijë, që të sakrifikonte rininë e saj për të nxjerrë në jetë tre jetimët, që i shkolloi dhe i arsimoi në universitete me mundime të mëdha. Vuajtjet e bëjnë njeriun më të fortë dhe më kërkues ndaj vetes, duke privuar disa privilegje të moshës, për të kompensuar boshllëqet që krijojnë rrethana të paparashikuara siç ishte ndarja e babait nga jeta, kur Profiti ishte vetëm dy vjeç. Ecuria e tre vëllezërve jetim dhe sukseset e tyre në shkollë e në jetë, ku Ferjati arriti pedagog në filozofi, Sherjati Kolonel në Akademinë Ushtarake dhe Profiti pedagog në Fakultetin e Mjekësisë, e përligjin më së miri këtë ligj të pashkruar, që sa më i vuajtur të jetë njeriu, aq më i suksesshëm dhe i përgjegjshëm është për të përballuar sfidat e jetës.

Profesor Profiti, për t’u arsimuar dhe prekur majat më të larta të shkencës, ka shkelur në stacione të ndryshme duke nisur nga fillorja që e kreu në fshatin e lindjes, shtatëvjeçaren në Vlorë, të mesmen dhe të lartën në Tiranë. Kudo ku ka studiuar ka dalë me rezultate të larta, përfshirë këtu dhe Universitetin e Mjekësisë ku u diplomua shkëlqyeshëm dhe për këto cilësi u mbajt pedagog direkt nga bankat e shkollës, që ishte disi e pazakontë për kohën, pasi duhej të kryeje një stazh disa vjeçar në shërbimin shëndetësor.

Profesor Profit Canaj është një mjek me emër të madh si kirurg Traumatolog, Fiziterapeut, Mjek Sportiv i pakrahasueshëm, me botë të madhe shpirtërore. Kur je afër tij zbulon se ka një sjellje që ndjell dashuri, mirësi, humanizëm dhe altruizëm. Duke biseduar me doktor Profitin, pa pasur ndonjë shkallë njohje, që në takimin e parë, me ëmbëlsinë e fjalës së tij, të krijon një kimi, që ndihesh i afërt, sikur ke lidhje gjaku me të. Madhështinë e tij si njeri dhe si mjek, e ka mbuluar modestia. Edhe kur je mik apo pacient i tij Ai, të vlerëson e respekton njësoj. Ka një kulturë multidimensionale, një karakter brilant, që nuk abuzon as me të mirën, që të bëjë lëshim dhe as me të keqen, që të mbajë qëndrim. Meriton respektin pa kufi, si në familje, në punë dhe në shoqëri. Po të shkosh te klinika e Profesor Profitit, do mbash radhë, se aty çdo ditë do gjesh pacient nga mbarë Shqipëria, që kanë besim te aftësitë e tija profesionale dhe te humanizmi i tij njerëzor, që rrallë e gjen te bluzat e bardha, që në shumicën e rasteve e kanë humbur humanizmin. Opinioni shoqëror e dallon atë nga shumë koleg të tij, për altruizmin dhe bamirësinë që tregon për njerëzit në nevojë, që profesionin e mjekut nuk e sheh si mjet përfitimi, por si një shërbesë humane- shërimi. Në kohën e sotme ku vesi i ka zënë frymën virtytit dhe është bërë sundimtar në ndërgjegjen shoqërore, profesor Profiti edhe pse është në minoritet i falet betimit të Hipokratit. Ai, ka veshur petkun e ndershmërisë me edukatën familjare,që në moshën e fëmijërisë dhe s’mund t’i vesh vetes parime, sjellje e qëndrime që dalin jashtë karakterit të tij. Është modeli i njeriut dhe intelektualit të shndritshëm, që rrezaton mençuri, mirësi, modesti, shpirtmadhësi, moral, karakter dhe devotshmëri, për t’u ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Mendimet i ka margaritar, karakterin të kristaltë dhe fjalën të mjaltësuar.

RRUGËTIMI NË AUTOSTRADËN E DIJES

Po të udhëtosh në autostradën e dijes të profesor Profitit, do befasohesh për krijimtarinë e tij të larmishme, për koloritin e botimeve shkencore, mjekësore që prek shumë fusha profesionale e sociale të jetës. Rezervuari i jetës ku ka derdhur dijet, energjitë dhe talentin, si një krijues unikal, ka qenë mjekësia sportive. I pa lodhur, si maratonomak ka vrapuar që nga rinia e deri në ditët e sotme që është moshuar, pa u ndalur. Nuk rresht së punuari e krijuari, çdo ditë si bleta që mbledh nektarin për të mbushur “kosheren” mjekësore, me “hoje” shkencore. Në karrierën e tij të gjatë, ka mundur të arrijë në majat e larta në fushën e mësimdhënies dhe atë shkencore. Si një “atlet” i shkathët, ka bërë kapërcim me pengesa, për t’u ngjitur në piedestalin e njerëzve të shquar. Po t’i bësh një skaner tërë veprimtarisë mësimore dhe shkencore të profesor Profitit, dalin në pah punimet e tija në lëmin e mjekësisë, që të befasojnë për nga koloriti dhe tematika e larmishme. I karakterizuar nga modestia, nuk i ka pëlqyer lavdia. Shkallët e karrierës së tij i ka ngjitur duke filluar nga asistent pedagog në Fakultetin e Mjekësisë , bashkëpunëtor shkencor në Qendrën Kërkimore Shkencore Sportive Tiranë, e mandej shef i katedrës dhe departamentit të mjekësisë sportive ILKF “Vojo Kushi”, Dekan i Fakultetit të Kulturës Fizike “Apollon i Ri “ Fier, si dhe pedagog i jashtëm në Universitetin e Tetovës Maqedoni dhe në disa universitete të Tiranës për Mjekësin Sportive. Me bagazhin e tij teorik dhe përvojën praktike, është angazhuar si anëtar i Komisionit të Këshillit të Profesorëve në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë dhe në UST, për dhënien e titujve “Profesor”. I pajisur me disa dëshmi e diploma me spektër të gjerë në fushën e mjekësisë si: “Dëshmi Sportive” në Greqi-Athinë, “Marsejë-Nicë në Fancë”, dhe diploma: “ Fizioterapeut “, në Tiranë, “Mësues i Edukimit Fizik”, Tiranë, “Traumatolog Sportiv” , Pekin, “Kirurg i Përgjithshëm “, Tiranë, “Mjek i Përgjithshëm”, Tiranë,etj.

DEKORIMET—SHPËRBLIM I PUNËS

Investimi që ka bërë në vite në fushën e mësimdhënies dhe të punimeve shkencore, s’ka kaluar pa lënë gjurmë në institucionet e larta arsimore dhe shkencore. Këtë e përligjin dy vlerësime prestigjioze si : “Titulli Akademik “Profesor Emeritus” dhe çmimi “Pena e artë” .

Njëkohësisht është dekoruar nga Kuvendi Popullor me Urdhrin “Naim Frashëri” i Argjendë si dhe me Urdhrin “Naim Frashëri” i Klasit III-të. Aktiviteti i profesor Profitit është shumë i gjerë dhe i larmishëm. Ky kontribut ka bërë që disa shoqata kombëtare dhe ndërkombëtare ta vlerësojnë e nderojnë me tituj e dekorata nga më prestigjiozet. Një vlerësim të lartë ka marrë dhe nga Shoqata Atdhetare Kulturore Labëria “Nderi i Kombit “ i nderuar me titullin “Personalitet i Shquar i Labërisë “, nga Universal Peace Federation, me titullin “Ambasador Për Paqen “, nga Qarku Vlorë Komuna Vllahinë me titullin “Nderi i Komunës “ si dhe nga FSHF me titullin “ Nderi i Futbollit Shqiptar “. Krahas dekorimeve që ka marrë brenda vendit nuk kanë munguar dhe dekorimet nga shoqata ndërkombëtare. Ndër më kryesoret do përmendim “ËHO IS ËHO, në Shekullin e 21 “ edicioni i parë, 500 Mendjet e Ndritura të Fillimeve të Shekullit 21 “, në Edicionin e 27 dhe 28 “ të Biografive Ndërkombëtare të Cambridge, “Njeriu Ndërkombëtar i Milieniumit”, nga Qendra Ndërkombëtare e Biografive Cambridge. Është certifikuar “Emeritus”, për Shërbime të Shquara nga Qendra Ndërkombëtare e Biografive Cambridge.

INTELEKTUAL I ANGAZHUAR NË VEPRIMTARI ARSIMORE DHE SHOQËRORE

Profesor Profit Canaj ka bërë dhe bën një jetë tepër aktive duke u përfshirë në veprimtari shkencore dhe shoqërore. Ka qenë Anëtar i Senatit të ILKF dhe AEFS “Vojo Kushi “, Anëtar i Komisionit për dhënien e Titujve Akademik pranë Fakultetit të Mjekësisë, Anëtar i Komisionit për dhënien e gradave shkencore pranë AEFS “Vojo Kushi “, si dhe për dhënien e titujve Akademik pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës.

Po kaq aktiv ka qenë dhe në detyra shoqërore duke filluar nga President i “Shoqatës Shqiptare të Mjekësisë Sportive, anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Mjekësisë Sportive Ballkanike, të Komitetit Interfederal të Mjekësisë Sportive të Mesdheut, anëtar i Asamblesë dhe Kryetari i komisionit të Mjekësisë Sportive të F.SH.F, si dhe mjek i ekipeve kombëtare të futbollit për të rinj, shpresat dhe të rritur. Me iniciativën e tij ka hapur shkollë për Fizioterapeut ku janë diplomuar me qindra mjek, dhe mësues të edukimit fizik. Me punën e tij skrupuloze ka shkruar mbi 14 tekste mësimore, duke filluar me Fiziologjinë, Fizioterapinë, Traumatologjinë sportive, Higjenën Sportive, kontrolli mjekësor i sportistëve, fizoterapin, kirurgjin e përgjithshme, praktikum të fizeollogjis sportive, traumatollogjis sportive, kontrollit mjekësor të sportistëve dhe shumë disiplina të tjera, që përbëjnë një kolazh veprash didaktike për studentët, mjekët dhe specialistët e shëndetit. Me interes shkencor dhe praktik janë dhe dy monografitë si “Përshtatja e aparatit kardiovaskular dhe respirator gjatë ngarkesave të larta stërvitore, si dhe traumat sportive dhe hidrokortizonet. E shoqëruar kjo literaturë edhe me 39 artikuj shkencor për një larmi temash, përbën një fond të pasur për studime të thelluara shkencore, të specializantëve të fushave të ndryshme mjekësore. Të shumta kanë qenë dhe temat e referuara në kongrese ndërkombëtare dhe në sesione shkencore, që kanë ngjallur interes të veçantë për audiencën. Veprimtaria mësimore, nuk ka qenë e shkëputur nga ajo shkencore. Krahas studimeve, referimeve e kumtesave në sesione shkencore kombëtare e ndërkombëtare, profesor Profiti nuk ka shmangur dhe udhëheqje disertantësh dhe recensa e oponenca të punimeve shkencore. Nga evidentimi i veprimtarisë mësimore dhe shkencore del qartë se kontributi dhe veprimtaria e profesor Profitit është tepër e larmishme dhe gjithëpërfshirëse, veçanërisht në Mjekësin Sportive. Po t’i bësh një skaner jetës dhe veprimtarisë të profesor Profitit, vëren se ke përpara një enciklopedi. Natyrshëm lind pyetja cila ështën profecia që ai është ngjitur në majat më të larta të arsimit dhe të shkenës, pa një suport politik apo ndihmë fisnore. Atë e lexon te treguesit multidimensional, që flet për një inteligjencë natyrale, një vullnet të hekurt, talent krijues,punë sistematike, ambicie pozitive, besimi tek vetvetja dhe këmbëngulje për të arritur synimet që i ka caktuar vetes. “ Suksesi i një njeriu të guximshëm i zgjon zellin e burrërinë një brezi të tërë”, shkruan Stefan Cvajg. Pema gjykohet nga prodhimi, njeriu gjykohet nga veprat që krijon.

SHËNJTËRIA E FAMILJES

Profesor profiti është jo vetëm një mjek i mirë, një shkencëtar multidimensional, por dhe një familjar model që ka ditur të edukojë e nxjerr në jetë katër fëmijë të formuar profesionalisht dhe të sjellshëm e të respektuar shoqërisht. Duke ndjekur trajektoren e raporteve të vlerësimit të ecurisë në profesion dhe marrëdhënieve në familje të profesor Profit Canaj, do shohësh se ai ka qenë tepër i përkushtuar dhe korrekt, gjë që e reflekton ecuria e fëmijëve në jetë. Viktor Hygoi thotë se: “Familja është kristali i shoqërisë”, dhe këtë leitmotiv doktor Profiti e ka pasur si udhërrëfyes gjatë gjithë jetës dhe veprimtarisë së tij. Ai është ngjitur në majat e larta të arsimit dhe shkencës, jo vetëm si refleksion i inteligjencës personale, por falë dhe mbështetjes dhe ngrohtësisë familjare, duke pasur një grua model dhe tepër aktive, që e ka ndjekur në çdo hap të jetës dhe veprimtarisë së tij. Fëmijët e kanë justifikuar edukatën dhe përkujdesin familjar të dy prindërve të tyre. Diana dhe Alberti kanë mbaruar studimet e larta, Ferdinandi është pedagog në shkencat sociale, ndërsa Altini ka ndjekur shkencat konkrete duke u bërë ekspert në financë. Bashkëshortja e Profitit kishte mbaruar për Inxhiniere Tekstilesh, por mbahet mënd si inxhiniere e “ shpirtrave “ njerëzor. Kishte një botë të madhe shpirtërore, që donte të bënte veç mirë. Falte çdo ditë dashuri në familje dhe në shoqëri. Ishte ekujlibruese dhe paqësore. Qëndronte larg zënkave, grindjeve dhe mosmarrëveshjeve në shoqëri. Kur vërente të tilla, mundohej që t’i shuante ato, me fjalën e saj të urtë, të mençur dhe të mjaltësuar. Për këto cilësi Gruaja është edukatorja e njerëzimit dhe ka rol të veçantë në edukimin e fëmijëve dhe të shoqërisë. Ajo nuk jeton më, pasi ka 10 vjet që është ndarë nga jeta, por ka lënë prapa kujtime të pashlyeshme në familje, në rrethin fisnor dhe atë shoqëror. Nderimi që i bën bashkëshortes doktor Profiti, pasi është ndarë nga jeta është disi i veçantë dhe për të marrë shembull. “ Të nderosh gruan është një detyrë, së cilës çdo njeri i ndershëm duhet t’i bindet që kur lind”, shkruan Lope de Vega. Këtë e gjen të shprehur qartë në veprimet disi të pa zakonta që përjeton Doktor Profiti, duke mbajtur për 10 vjet të ndezur abazhurin te koka e krevatit në krahun ku flinte bashkëshortja dhe duke ndezur për çdo ditë nga një qiri te koka e krevatit. Ky shembull të kujton romantizmin klasik që kemi lexuar nëpër libra te Tolstoi apo Shekspiri. Tregon për një botë të pasur shpirtërore të doktor Profitit, që buron nga fisnikëria dhe dashuria e tij për jetën.