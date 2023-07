Shehi fikson titullarët ndaj Beshiktashit, Halili i qëndron afër skuadrës

Tirana po vazhdon përgatitjet dhe është gati për ndeshjen e parë të turit të dytë të Ligës së Konferencës. Shehi ka zgjedhur formacionin më të mirë. Titullarë në sfidën me Beshiktashin do të jenë ata që luajtën me Dinamon e Batumit, ndërkohë që trajneri ka të gjithë lojtarët në dispozicion në sfidën me turqit.









Me bardheblutë nga blerjet e reja, ende nuk ka debutuar Kaina. Sulmuesi në sfidën e parë ishte sëmurë, ndërsa në sfidën e dytë kishte një problem familjar dhe nuk u aktivizua nga trajneri Orges Shehi. Për sa i përket formacionit skuadra nuk do të ndryshojë fare nga sfida e Gjeorgjisë. Ekipi fitues nuk ndryshon dhe Shehi do të hedhë më të mirët në fushë.

Me ekipin e parë do të jenë Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari dhe Përgjoni. Në mesfushë: Lushkja, Jonuzi dhe Hila. Në sulm do të luajnë Abazaj si qendërsulmues, dhe nga krahët Hasani e Latifi.

KOHA – Moti për ndeshjen me Beshiktashin do të jetë perfekt. Koha në Turqi do të lejojë një sfidë në kushte të mira. Temperaturat variojnë nga 20 deri në 27 gradë celsius, ndërsa ditën e ndeshjes mundësia që të bjerë shi është e vogël.

HALILI – Presidenti Refik Halili edhe dje ka qenë pranë ekipit. Ai ka ndjekur nga afër stërvitjen, ndërkohë në fund të saj është takuar me skuadrën. Disa minuta, presidenti ka diskutuar me trajnerin Orges Shehi për lëvizjet në skuadër. Edhe gjatë javës së Batumit, Halili i qëndroi shumë pranë ekipit. Skuadra bardheblu ia doli që të kualifikohet për turin e dytë të Ligës së Konferencës, teksa barazoi dhe fitoi me Dinamon e Tbilisit.