Camila Cabello e pranishme në ndeshjen Inter Miamit, fotografohet me David Beckham dhe Messin!

Këngëtarja, 26 vjeçe, Camila Cabello ishte prezente në ndeshjen e Kupës së Ligës ndërmjet Inter Miami dhe Atlanta United në Fort Lauderdale.









Artistja me famë botërore gjatë ndeshjes u pa e veshur me një bluzë të bardhë që vinte në pah mesin e saj të tonifikuar, të kombinuar me një mini-fund, pastaj ajo ka pozuar me fanellen e Messit.

Në përfundimin e lojës ajo ka zbritur në fushë për të shkrepur disa foto me lojtari më në zë të botës Messi-n.

Por krah bukuroshes nuk kanë munguar as yje të tjerë ku nga postumet e saj në rrjetet sociale ajo shikohet edhe me bashkëpronarin e Inter Miami, David Beckham.