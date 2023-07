“Na duhet riciklimi”- Ekspertja e mjedisit nxjerr shifrat për inceneratorin e Tiranës: Me djegie të mbetjeve paguajmë më shumë

Ekspertja e mjedisit, Ermelinda Mahmutaj ka nxjerrje disa të dhëna që sipas saj tregojnë se me riciklim paguajmë më pak sesa me djegie.









E ftuar në studion e emisionit “Log.” në Panorama TV, Mahmutaj u shpreh se me incenerim do të paguajmë 3625 lekë për ton më shumë.

Ajo u shpreh se kjo është një arsye buxhetore pse duhet riciklimi dhe jo incenerimi.

“Të dhënat në Shqipëri nuk janë të sakta. Si ndikon në buxhetin tonë inceneratori i Tiranës? Pa incenerator ne paguajmë 11729 lekë për ton. Me incenerator, i cili do të kërkonte 550 ton në ditë mbetje, pra të gjithë mbetjet e prodhuara ne do paguajmë 15354 lekë për ton, pra 3625 lekë për ton më shumë me incenerim. Ja një arsye buxhetore pse na duhet riciklimi. Një e dhënë tjetër është që kjo tarifë ka filluar të paguhet nga qytetarët e Tiranës në momentin që është bërë nënshkrimi i kontratës”, tha ekspertja.