Tirana drejt Stambollit, bardheblutë do të tentojnë një mrekulli ndaj Beshiktashit

Tirana sot në orën 9:00 të mëngjesit nis aven turën numër dy në Europë. Bardheblutë do të udhëtojnë drejt Turqisë, ku do të luajnë sfidën e parë të Turit të Dytë të Ligës së Konferencës.









Skuadra do të udhëtojë me avion linje, ndërsa do të jenë mbi 60 anëtarë të stafit dhe delegacionit që do të shkojnë drejt Stambollit. Skuadra do të akomodohet në një hotel të kryeqytetit turk, pranë stadiumit, ndërsa në mbrëmje do të zhvillohet edhe konferenca e zakonshme për shtyp, ku do të jetë Orges Shehi para gazetarëve dhe një prej futbollistëve, me shumë mundësi, Kristal Abazaj.

FORMACIONI – Gjatë këtyre ditëve Orges Shehi ka punuar nga ana taktike. Në të gjitha seancat është analizuar loja e kundërshtarit dhe se si do të rreshtohet Tirana. Trajneri ka të gjithë lojtarët në dispozicion në sfidën me turqit. Ekipi fitues nuk ndryshon dhe Shehi do të hedhë më të mirët në fushë. Me ekipin e parë do të jenë Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari dhe Përgjoni. Në mesfushë: Lushkja, Jonuzi dhe Hila. Në sulm do të luajnë Abazaj si qendërsulmues, dhe nga krahët Hasani e Latifi. Me bardheblutë nga blerjet e reja, ende nuk ka debutuar Kaina. Sulmuesi në sfidën e parë ishte sëmurë, ndërsa në sfidën e dytë kishte një problem familjar dhe nuk u aktivizua nga trajneri Orges Shehi. Të gatshëm janë edhe Mici, Deliu, Haxhiu e lojtarë të tjerë, pjesë e organikës bardheblu.

KOHA – Moti për ndeshjen me Beshiktashin do të jetë perfekt. Koha në Turqi do të lejojë një sfidë në kushte të mira. Temperaturat variojnë nga 20 deri në 27 gradë celsius, ndërsa ditën e ndeshjes mundësia që të bjerë shi është e vogël. Ndeshja do të luhet në Stamboll dhe nis në orën 20:00. Tirana vjen nga një kualifikim në Ligën e Konferencës, teksa bardheblutë, barazuan sfidën e parë në Tiranë 1-1 dhe në sfidën e dytë ia dolën të fitonin në Batumi 2-1. Kujtojmë që presidenti Refik Halili u ka premtuar lojtarëve pas ndeshjes në Gjeorgji, që gjithë bonusin që do të marrë nga Beshiktashi do t’ua japë lojtarëve. Për sa i përket çmimeve të biletave, turqit i kanë publikuar. Ato blihen “online” dhe kushtojnë nga 1800 lekë deri në 26 mijë lekë, vendi më i shtrenjtë në stadium.

