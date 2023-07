Zjarret në Greqi/ Imazhe të shkatërrimit absolut të regjistruara nga një dron!

Tragjike është pamja nga zjarri që po ‘mbyste’ gjithë këto ditë pyllin e virgjër në Vati të Rodosit në Greqi.









Pak orë pas përpjekjeve për shuarjen e zjarrit, peizazhi nuk i ngjan aspak peizazhit të gjelbëruar me pyllin me pisha dhe ullishtat e pafundme me disa prej tyre, sipas traditës, që datojnë që nga koha e Kleobolit të Lindit.

Siç raporton fotografi Spyros Tsambikakis në protothema.gr, zona e djegur është e madhe, me vlerësimet e para që e vlerësojnë atë në 30 deri në 35% të sipërfaqes totale të ishullit.

“Sipërfaqja që është djegur në të gjithë zonën është e madhe, me dronin arritëm të tregojmë 1/5 e sipërfaqes që është djegur. Ajo që thonë se 10% e sipërfaqes totale të ishullit është djegur është një gënjeshtër e madhe për mua, të paktën 30 deri në 35%. Pjesa më e madhe e sipërfaqes pyjore është djegur. Po flasim për një pyll të virgjër, kishte vetëm disa rrugë zjarrfikëse”, thekson ai për protothema.gr.

Sipas tij, herët në mëngjes ka pasur rindezje të zjarrit në Vati, por kanë arritur ta shuajnë me shpejtësi para se të përhapet. “Rol të rëndësishëm në përpjekjet për shuarjen e zjarrit gjatë gjithë këtyre ditëve ka edhe trimëria e vullnetarëve. Fëmijët në të 20-at kanë luftuar me flakët dhe kanë dhënë gjithçka për të shpëtuar atë që munden për pesë ose gjashtë ditë. Po të prisnim nga komuna dhe rajoni, kam frikë se gjërat do të ishin edhe më keq”.

Ndërkohë, gjashtë njësi bashkiake të Rodosit u shpallën në gjendje të jashtëzakonshme me vendim të ministrit të Mbrojtjes Civile, Vassilis Papageorgiou, për shkak të zjarrit që përfshiu ishullin.

Bëhet fjalë për Njësitë Bashkiake Rodos, Kallithea, Ialyssos, Petalouda, Afantos dhe Archangelos, me vendim të marrë pardje.