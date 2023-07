Analisti Nesturi në “Panorama TV”: Rama po mendon për një PS tjetër

Analisti Plator Nesturi i ftuar në studion e emisionit “Log.” në Panorama TV tha se kryeministri Edi Rama po mendon për një tjetër Parti Socialiste.









Sipas tij, lëvizjet e Ramës janë në funksion të reagimit qytetar. Nesturi u shpreh se “në 10 vite pushtet, pesha e pushtetit o të majm dhe nuk lëviz dot më ose të ka shkatërruar nga artikulacionet dhe nuk bëhet më”.

“Realisht Rama po mendon për një PS tjetër. Ai nuk ka kundërshtar politik. Ai gjithçka e ka me qytetarin. Lëvizjet e tij janë në funksion të reagimit dhe çfarë prodhohet në opinionin publike lidhur me atë që prodhon PS. Ca më tepër kur i ofron dhe aspektin tjetër që megjithëse në fitore këta ndryshojnë, kurse atë të tjerë humbin por janë të njëjtët, këto janë elementë që nesër ose pasnesër mund ti duhen. Por unë nuk mendoj se zhvillimet janë me një kohë vetëm për 2025, sepse mund të kemi edhe formula të tjera si do operohet”, tha Nesturi.

Ndërkohë sa i takon largimit të Gjiknurit nga sekretarit të PS, Nesturi tha: “Gjiknurin po ta marrësh ka bërë sukses elektoral. Damiani do jetë në qeveri”.