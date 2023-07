Mentor Kikia analizon PS dhe PD: Rama po bën shpërthim të kontrolluar

Gazetari Mentor Kikia ka bërë një ‘skaner’ të dy forcave politike, PS dhe PD, që sipas tij “të dyja janë në një zonë sizmike shumë agresive”.









I ftuar në studion e emisionit “Log.” në Panorama TV, Kikia u shpreh se ‘nëse tek e djathta tërmeti ra dhe i zuri brenda, Rama me atë që bëri dje po bën shpërthim të kontrolluar”.

Sipas Kikisë, Rama po përpiqet që Partisë Socialiste ti japë metamorfozën e dytë, pas asaj të 1992.

“Nuk ishte asamble, ishte thjesht një mbledhje ku foli Rama, i cili kishte marrë ca vendimi, i lexoi dhe tha prisni shtatorin dhe tani fillon suspanca deri në shtator.

Të dyja kampet janë në një zonë sizmike shumë agresive. Por tek e djathta tërmeti ra dhe i zuri brenda, ndërsa Rama me atë që bëri dje po bën shpërthim të kontrolluar. Rama po i shemb vetë, po luan edhe rolin e atij që kontrollon tërmetin. PD është në prag të përmbylljes së misionit të saj politik. Nuk e dimë nëse mbi gërmadhat e saj do formësohet ndonjë forcë tjetër politike apo do shkrihet dhe kaq.

Ndërsa Rama po përpiqet që PS ti japë metamorfozën e dytë. Të parën e pasoje në 92 kur nga parti pune doli në PS moderne. Sot nuk ka nevojë që PS të rishikojë sfondin e saj ideologjik në kuadër të të majtës. Rama ndodhet përballë faktit që partia e tij po shembet si pasojë e krimit dhe korrupsionit.

Me këtë parti Rama nuk shkon dot në 2025. Ose me këtë Rama me këtë parti në 2025 mundet edhe nga një opozitë modeste”, tha Kikia.