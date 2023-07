I zhdukur prej thuajse një viti, SPAK lëshon një tjetër urdhërarrest për Ervis Martinaj

Lëshohet një tjetër urdhër-arrest mbi bosin e lojërave të fatit, Ervis Martinaj, i cili vijon të jetë i zhdukur prej verës së vitit të kaluar.









Sipas burimeve për News 24, bëhet me dije se urdhër-arresti i SPAK ndaj tij, u lëshua pas arrestimit të drejtuesit të prokurorisë së Kukësit, Xhevahir Lika, biznesmenit të njohur Pëllumb Gjoka, ish-shefit të Operacionales, Oltion Bistri, dhe anëtarit të grupit “Bajri”, Asmer Bilalit.

Kjo pasi dyshohet se ndonëse në pamje të parë këta personazhe duket sikur nuk kanë lidhje me njëri-tjetrin, ata siç duket i bashkon ‘grupi i strukturuar kriminal’ dhe lidhjet e tyre që kanë të bëjnë me ‘zhdukjen e provave’, me ‘lojërat e fatit’ apo me ‘vrasje me pagesë’.

Edhe pse nuk dihet asgjë për fatin e Martinajt, ndërsa ai akuzohet për vepra penale të urdhërimit të vrasjeve, ndërsa ende nuk jepen detaje se për çfarë është nxjerrë konkretisht urdhër-arresti i ri.

Kujtojmë se Martinaj është i shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të operacionit ‘Plumbi i Artë’.