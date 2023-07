Nga lidhja me Dea Mishel Hoxhën deri tek epiteti që i ka vendosur ish-banores, Kristi Aliaj flet ‘pa doreza’

Kristi Aliaj dhe Dea Mishel Hoxha janë dy ish-konkurentet e “BBV” të cilët gjatë qëndrimit në këtë reality show krijuan një miqësi me njëri-tjetrin.









Mirëpo për shkak të afermiteti që dyshja kishin, shpesh herë në rrjet qarkulluan lajme se ata janë në një lidhje së bashku.

Megjithatë Kristi së fundmi ua ka vënë ‘kapakun’ zërave për një romancë dashurie me Dean gjatë një interviste për ‘Pushime on top’.

Teksa u pyet mbi marrëdhënien e tij me Dean ai u shpreh se dyshja janë vetëm shokë, ndërsa shtoi se nëse ata do të kishin pasur ndonjë pëlqim për njëri-tjetrin kjo gjë do të kishte shkuar edhe më tej.

“Dea është një shok shumë i mirë. Është një shok i mirë se kemi disa mendime miqësore, mënyra sesi mendojmë. Më tepër nuk kishte, se po të kishte do të kishim kohë ta zhvillonim dhe brenda dhe jashtë e nuk do kishim frikë ta tregonim se në fund të fundit dy njerëz simpatikë janë, nuk ka turp. Nuk e kuptoj se pse kanë aluduar njerëzit, por nuk ka ndodhur gjë.”– tha Kristi.