Garderoba e përsosur verore është e mbushur me veshje të domosdoshme për të përballuar temperaturat e larta. Për verën e vitit 2023, mbulesa e grave është këmisha , me përmasa maxi dhe të ekzagjeruara, një lloj këmishe për ta mbajtur hapur ose për t’u shtrënguar në bel do t’ju bëjnë të ndiheni ylli i plazhit.