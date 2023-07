U aktivizua në miqësoren me Laçin, mesfushori turk nuk e bind stafin e Vllaznisë

Mesfushori turk, Burak Enes Jikiçi, me shumë mundësi do të largohet nga Vllaznia.









19-vjeçari është aktivizuar në pjesën e dytë të miqësores ndaj Laçit, por në fushë nuk ka qëndruar më shumë se 20 minuta, pasi trajneri Migen Memelli e zëvendësoi.

I pyetur pas ndeshjes për të bërë një koment lidhur me të ardhmen e të riut turk, Memelli la të kuptohet se nuk bëhet fjalë për një lojtar që mund të bëjë diferencën te Vllaznia.

“Lojtari ka vetëm dy ditë me skuadrën. Duhet ta shikojmë me kujdes, nuk duhet të nxitojmë. Ishte ndeshja e tij e parë dhe ka nevojë të adaptohet me skuadrën. Ka edhe pak ditë kohë për ta parë dhe nëse do të ketë cilësitë e duhura, do ta mbajmë”, ka thënë Memelli.

PANORAMASPORT.AL