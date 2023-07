VIDEO/ Të shtunën në ring, dy yjet e pornos e nisin me grushte që në prezantimin e sfidës që zhvillohet në palestrën sekrete

Dueli i kësaj fundjave mes Astrid Uet dhe Aleksia Grejs do të jetë shumë i nxehtë, dhe jo vetëm për faktin se të dyja janë emra shumë të njohur të faqes me përmbajtje pornografike “OnlyFans”.









Në javët e fundit, të dy modelet e njohura të kësaj faqeje, kanë shkëmbyer thumbime e gjeste fyese ndaj njëra-tjetrës, derisa erdhi fundjava i duelit të boksit mes tyre. Dhe ashtu siç pritej, gjakrat janë ndezur që në konferencën e prezantimit.

Pas një shkëmbimi batutash, bjondja Astrid shtyu me forcë kundërshtaren duke e rrëzuar në tokë, teksa fyerjet mes tyre vazhduan edhe pas këtij incidenti apo në rrjetet sociale.

Kjo e bën duelin e të shtunës në Londër, një nga ato që do të ketë shikueshmërinë më të madhe në internet, pasi do të zhvillohet në një palestër që është mbajtur sekret, pasi ato do boksojnë pa praninë e mbështetësve në sallë.

