‘Demokratët janë përballuar sulme të padejna’/ Lulzim Basha voton për kreun e PD: Kam marrë me qindra sms për…

Kandidati për kryetar i PD-së, Lulzim Basha, votoi pranë qendrës numër 8. Edhe pse mendohej se do të fliste më gjatë para mediave, Basha shprehu vetëm bindjen e tij të fitores dhe ringritjes së Partisë Demokratike.









Basha vuri në dukje sfidat dhe sulmet me të cilat janë përballur anëtarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike.

Fjala e Bashës

“Dua të shpreh mirënjohjen ndaj mijëra demokratëve që u janë drejtuar kutive të votimit. Kjo ditë me domethënie të veçantë e për nga rrethanat unike. Unike sepse jemi përballur me sfida si askush. Ata mijëra demokratë që sot po i drejtohen kutive të votimit kanë duruar çdo sulm të padenja e të pamerituar.

Po ata nuk kanë duruar për interesat e tyre personale po për kauzat dhe vlerat që bashkojnë këto familje politike që bashkojnë shqiptarët.

Kjo dalje masive për të cilën që në mëngjes kam marrë me qindra mesazhe të demokratëve, të sfiduar dhe të sprovuar por të vendosur që përmes votës së tyre të rinisim një ri ngritje të PD për çdo shqiptar me shpresë të Shqipëria e me besim te Zoti”.