Çelsi ka kryer goditjen e radhës në merkato duke firmosur me 19-vjeçarin francez, Leslej Ugoçukvu nga Ren.









Ai ka spikatur me skuadrën franceze dhe për këtë arsye “Blutë” e transferuan për plot 28 milionë euro.

Tashmë priten të kryen vetëm testet mjekësore dhe prezantimi, teksa trajneri Poçetino do të marrë vendimin nëse do të qëndrojë në skuadër ose do të huazohet për një vit te Strasburgu.

PANORAMASPORT.AL