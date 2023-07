Këshilli Kombëtar i thirrur nga Bardhi anuloi zgjedhjet për kreun e ri të PD, Jemin Gjana: Ata janë si bostani i shartuar me kungull!

Ka përfunduar procesi zgjedhor për zgjedhjen e kreut të ri të PD-së, ku garuan ish-kryedemokrati Lulzim Basha dhe Gjargji Hani, nga shtresa e ish-të përndjekurve politikë.









Lidhur me anulimin e zgjedhjeve nga Këshilli Kombëtar i thirrur nga Gazment Bardhi, kryetari i Komisionit Zgjedhor në PD, Jemin Gjana, është shprehur me ironi se ky Këshill i thirrur para 3 ditëve, janë si bostani i shartuar me kungull.

Sipas tij, Këshilli i vërtetë Kombëtar i PD-së, janë ata që janë votuar në vitin 2021.

“Me të dhënat e orës 17:00 shifra është diku te 13 700 votues, që do të thotë rreth 54 % pjesëmarrje. Përgjithësisht ka qenë ditë e qetë. Ne kemi lëvizur në terren, nuk ka pasur probleme. Ka qenë ditë e qetë votimesh dhe presim të ketë të dhëna më të mira, pasi tani pasdite ka pasur demokratë që i janë afruar qendrave të votimit.

Nga të gjitha të dhënat që kemi, ka patur një fluks jo të vogël individësh që kanë votuar. Kanë votuar individë me karta identiteti. Nuk është pranuar askush pa kartë. Ku ka ende persona jashtë qendrave të votimit, do të lejohen të votojnë. Nuk ka patur mbledhje të Këshillit Kombëtar të PD-së. Ai i para 3 ditëve e dini si është? Sikur bostani që është në treg, që shumë herë e kapim pa shije.

Si bostani i shartuar me kungull. Nuk është Këshilli Kombëtar i PD-së ai. Këshilli Kombëtar janë të gjithë ata që kemi votuar ne në 2021. Nuk janë bërë pjesë ata që janë te Këshilli Kombëtar i partisë tjetër. Votimi i vetëm 8 deputetëve nuk është situatë normale.