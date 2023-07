Mbledhja 48 orë me qeverinë, Rama: Do ndryshojmë dy reforma, në arsim e prokurorimeve! Inteligjenca Artificiale, kryefjalë! Transformim do ketë edhe e-Albania

Kryeministri Rama ka zbuluar fokusin e bisedimeve në mbledhjen e 48 orëve në Tepelenë me ministrat. Rama thotë se do të ketë ndryshime të mëdha në reformën e Arsimit por edhe në atë të Prokurorimeve ndërsa shton se kryefjala ishte Inteligjenca Artificiale. Rama tha se po studiohet sesi do të adaptohet ky revolucion i teknologjisë në shërbime dhe politika sociale. Nga ana tjetër Rama paralajmëroi një super transformim të portalit qeveritar, e-albania.









“Kemi nevojë të bëjmë një kapërcim tjetër vetë, të kuptojmë se çfarë sfidash të reja sjell ky ndryshim që po i ndodh vendit tonë. Si dhe të kuptojmë se sa shumë gjëra ne duhet të vëmë në dispozicion për ta cacur Shqipërinë në 2030 në atë maj që e kemi përcaktuar si vizionin tonë. Do shikoni në javët e ardhshme që do gjendemi para një situate tjetër, bashkë me lajmin e mirë vjen barra që ti duhet të kesh kapacitetet. Krahas këtyre ne kemi sfida që lidhen me rritjen e cilësisë së krahut të punës. Shqipëria nuk duhet të konsiderojë avantazh krahun e lirë të punës, sepse s’është. Kemi folur për një tjetër reforme , në arsim. Është shumë e rëndësishme. Për të thelluar një prnces ku ne nuk duhet të jemi të papërgatitur përballë këtyre lëvizjeve të mëdha, rënies së lindshmërisë, ndryshimeve që ndodhin në teknologji etj. Ne u fokusuam te kodimi, tani me inteligjencën artificiale ka dilemë. Folëm gjatë për IA. Kemi një proces të integrimit evropian që të transporzojmë 4000 e ca ligje, ndërkohë ne mund të bëjmë 60 në vit. Me IA ne mund ta bëjmë këtë me kosto të ulëta dhe shumë shpejt. Kemi filluar reformë për prokurorimeve, do e ndryshojmë komplet. Me inteligjencën artificiale do t’a çojmë këtë proces në nivel tjetër. Do transformojmë edhe e-Albanian”- tha Rama.