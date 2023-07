Partizani e merr seriozisht ndeshjen e kthimit, trajneri dhe drejtuesit kërkojnë gola në “Air Albania”

Partizani e ka marrë seriozisht ndeshjen e kthimit kundër Atletik Eskaldes, sfidë që do të luhet të martën në orën 20:45 në “Air Albania”. Edhe pse të kuqtë fituan 0-1 kundër kampionëve të Andorrës në transfertë dhe kualifikimi në turin e tretë të Conference League nuk duket problem, në kampin e kuq nuk ka aspak nënvlerësim.









Trajneri Zoran Zekiç ka kërkuar në seancat e fundit stërvitore ritëm dhe konkretizim para portës. Kjo nisur edhe pritshmëritë që kishin tifozët dhe drejtuesit e Partizanit në ndeshjen e parë për të shënuar shumë gola, por u realizua vetëm një i tillë, madje edhe ai gol ishte si pasojë e gabimit të portierit kundërshtar.

Përballë tifozëve të kuq, si stafi teknik, ashtu edhe presidenca presin një ndeshje krejt tjetër nga ajo e para, për të shënuar më shumë dhe mos e vënë në asnjë moment në dyshim kualifikimin ndaj një rivali modest. Stërvitja është spostuar sërish në “Arenën e Demave”, me grupin që është shfaqur në formë dhe nuk ka probleme sa u takon dëmtimeve.

Përpos një surprize të pakëndshme, Partizani në turin e tretë do të përballet me letonezët e Valmieras, që fituan 3-0 ndeshjen e parë në San Marino ndaj vendasve të Tre Pene. Të kuqtë kanë shumë mundësi të shkojnë në play-off, pse jo, me pak fat në këtë fazë, të arrijnë edhe grupet e Conference League.