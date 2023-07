“Po qeshte shumë kohët e fundit”/ Ditët e fundit para vdekjes së këngëtares Sinead O’Connor: ‘Ajo dukej e lumtur’, thonë fqinjët e saj

Lajmi për ndarjen nga jeta të Sinead O’Connor në moshën 56-vjeçare ka shkaktuar pikëllim si tek publiku i saj ashtu edhe tek bota artistike, e cila e dinte betejën që këngëtarja bëri vitet e fundit për shëndetin e saj mendor.









Autoritetet policore e gjetën të pajetë në shtëpinë e saj, ndërsa në deklaratën e tyre theksuan se “vdekja e saj nuk konsiderohet e dyshimtë”. Vihet re se Sinead O’Connor prej vitesh po merrej me probleme të shëndetit mendor, të cilat u përkeqësuan pas vetëvrasjes së djalit të saj 17-vjeçar një vit e gjysmë më parë.

Megjithatë, Farath Moragamanaj, një fqinj i këngëtares, ka folur për DailyMail dhe ka shpjeguar se është tronditur nga lajmi i vdekjes së saj, pasi ndërsa e dinte për dhimbjen e fundit të O’Connor, e kishte parë shumë mirë prej javësh. “Nuk mund ta besoja, ajo po qesh shumë kohët e fundit”, thotë ajo.

‘She seemed happy and was smiling and waved,’ one neighbor shared. https://t.co/s2JUIm4KH2 — Radar Online (@radar_online) July 28, 2023

“Ajo dukej e lumtur. Ajo qeshte dhe përshëndeti njerëzit. Ajo ishte me një shoqe kohët e fundit dhe tha se do të shkonte në Brixton me një mik nga Irlanda. Siç më tha, shoqja e saj është një këngëtare e njohur dhe ishte zhvendosur atje rreth gjashtë javë më parë. Ajo jetonte vetëm atje”, thotë fqinji i saj.

Ajo e kuptoi se diçka nuk shkonte me gjendjen e saj shëndetësore vetëm kur një ekip mjekësor u shfaq jashtë shtëpisë së saj. “Rreth orës 17:00 të së mërkurës, pashë të vinte një ambulancë private dhe ishte aty deri disa orë para se të largohesha. Nuk e bëra lidhjen derisa pashë lajmin dhe kuptova se ajo ishte fqinja ime. Është shumë e trishtueshme, më vjen shumë keq për të”, tha ai.

Një fqinj tjetër, i cili gjithashtu foli për DailyMail, tha: “Unë shpesh e shihja atë në rrugë duke pirë duhan dhe shkëmbenim disa fjalë herë pas here”.