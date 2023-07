‘Shteti dhe partia u bënë një’/ Raporti i PD për zgjedhjet e 14 majit: Patronazhisti nuk është militanit i një partie, por nivlei më i lartë i Administratës Publike

Partia Demokratike e grupimit të Sali Berishës, ka vijuar me denoncimet për manipulimikn e votave të zgjedhjeve lokale të 14 majit. Këtë herë raporti, i cili do të publikohet i plotë më vonë sot, prek qarkun e Vlorës.









Albana Vokshi në një deklaratë për mediat vuri në dukje rolin e patronazhistëve dhe punonjësve të Administratës Publike për të manipuluar votat.

Pjesë nga deklarata e Albana Vokshit

Vota u shantazhua, u intimidua dhe u devijua. Sot kemi rastin për të parë rolin e patronazhistëve. Dua të evindentojmë faktin se patronazhisti nuk është militanit i një partie, por nivlei më i lartë i Administratës publike, do shohim drejtues të zyrave qendrore, për të diznjuar votën e 14 majit.

Do shikojmë raportin, i cili do të publikohet edhe për qarqet e tjera, me fakte dhe foto në qarkun e Vlorës.

Shteti dhe partia u bënë një. Nuk kishim një kandidat të PS por një makineri gjigande e cila kontrollonte votën.