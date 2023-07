Tirana-Beshiktash i besohet gjyqtarit të Premier Ligës, i gjykon një arbitër gafaxhi

Gjyqtari anglez, Stuart Atuell, do të menaxhojë ndeshjen e kthimit mes skuadrës shqiptare të Tiranës dhe Beshiktashit të enjten, më 3 gusht, në raundin e dytë kualifikues të UEFA Conference League.









Sipas informacioneve në faqen e UEFA-s, Constantine Hatzidakis dhe Neil Davies do të jenë asistentët e Atuell në ndeshjen që do të fillojë në orën 20:00 në “Elbasan Arena”. Arbitri i katërt i ndeshjes do të jetë Xhon Bruks. Atuell është një nga gjyqtarët më kontroversë të Anglisë, pasi polemizohet në shumë ndeshje që ka gjykuar.

Të kërkosh emrin e tij në “Google”, gafat e arbitrit anglez janë seri. Atuell ka gjykuar para 2 sezonesh Laçin në transfertë, aty ku skuadra kurbinase u mund në Belgjikë nga Anderlehti.

