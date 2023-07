F1, Belgjikë/ Verstappen fiton sërish – Shikoni videon dhe fotot

GP e Belgjikës, gara e 12-të e vitit në Formula 1, u kthye në një tjetër shfaqje dominuese për Max Verstappen dhe Red Bull Racing. Holandezi, edhe pse nisi nga vendi i 6-të, arriti lehtësisht fitoren, e cila ishte e 10-ta këtë vit dhe e teta radhazi.









Sergio Perez përfundoi 1-2 për “demat” në Spa dhe Charles Leclerc i Ferrarit u ngjit në podium me vendin e 3-të.

Filloi gara

Zgjedhja e gomave nuk ishte e njëjtë për të gjithë, me katër të parat dhe Verstappen që zgjodhën gomat e buta (të kuqe) të Pirelli-t, ndërsa McLaren, Russell dhe Aston Martin filluan me të mesmen (të verdhë).

Kur dritat e kuqe u fikën, Leclerc filloi mirë dhe mbajti epërsinë, por para se të përfundonte xhiroja e parë, Perez e kaloi lehtësisht atë për të marrë epërsinë. Hamilton qëndroi në vendin e 3-të, por më tej pati pak kontakt mes Saint dhe Piastit. Verstappen përfitoi dhe u ngjit në vendin e 4-të, ndërsa Piastri, i dëmtuar në makinë nga përplasja me Saind pak më poshtë, ndaloi në buzë të pistës dhe doli në pension.

Alonso ishte fitimtar që në fillim pasi u ngjit me tre vende në vendin e 6-të, përpara Tsunoda, Norris, Albon dhe Stroll. Agresivi si gjithmonë Alonso ka arritur të kalojë edhe Saint për vendin e 5-të, teksa Ferrari i Saint është “dëmtuar” nga përplasja me Piastrin.

Ngritja e Maks

Ndërsa Perez u tërhoq në mënyrë të qëndrueshme nga Leclerc në vendin e parë, Verstappen përgatiti sulmin e tij ndaj Hamiltonit. Mbrojtja e Mercedesit britanik u ndihmua duke qenë pranë Leclerc dhe duke përfituar nga DRS. Por kur ishte më shumë se 1 sekondë prapa Monegasque, ai u bë një objektiv i lehtë për Verstappen, i cili e kaloi atë dhe u ngjit në vendin e 3-të.

Më tej, McLaren i ngadalshëm i Norris vazhdoi të humbiste vendet pasi kushdo që ishte pas britanikut thjesht e kaloi atë lehtësisht. Ishte e njëjta gjë me Saint dhe nuk kaluan shumë xhiro para se të dy të dilnin nga top 10. Në të kundërt, Williams shumë të shpejtë po fitonin vende, siç ishin Alpinët.

Pasi u përlesh me Hamiltonin, Verstappen i vuri sytë Leclerc. Shpejtësia superiore e Red Bull e ndihmoi holandezin të arrinte dhe të kalonte shpejt Ferrarin për të zënë vendin e 2-të. Verstappen në atë pikë ishte 3 sekonda pas Perez dhe u mbyll.

Pit stop Nr 1

Ata që filluan me gomat e buta filluan të hidhnin gropa për t’i ndryshuar ato para se të përfundonin 10 xhirot e para. Interesi u përqëndrua në mënyrën se si Red Bull do t’i trajtonte ndalesat në pit. Vendimi i “demave” ishte që të thërrisnin në gropa fillimisht Perezin, i cili ishte në vendin e parë të garës dhe më pas Verstappen, duke përjashtuar kështu mundësinë e një nënprerjeje nga holandezi.

Arsyetimi i Red Bull ishte të linte Verstappen në rrugën e duhur pasi shiu pritej brenda pak minutave të ardhshme. Megjithatë, duke qenë se Leclerc kishte hyrë si zëvendësues në të njëjtin raund me Perez, ata luajtën mirë dhe e ftuan holandezin në raundin tjetër.

Pra, kur ndalesat e para për vrapuesit kryesorë u përfunduan, Red Bulls mbajtën rezultatin 1-2, me Leclerc në vendin e 3-të dhe Hamilton në vendin e 4-të duke u përpjekur t’i afroheshin atij. Verstappen, megjithatë, në këtë stacion të dytë ishte dukshëm më i shpejtë se Perez dhe brenda dy xhirove “u zhduk” diferenca. Perez bëri më të mirën, por parakalimi nga shoku i tij i qëndrueshëm ishte i pashmangshëm dhe kështu Verstappen në xhiron e 17-të të garës ishte tashmë në vendin e parë.

Dhe pastaj erdhi shiu

Dhe ndërsa gjithçka dukej se po rregullohej në një ritëm, pikat e shiut u shfaqën. Enigma u bë shumë e vështirë për skuadrat pasi shiu fillimisht nuk ishte mjaftueshëm i fortë për të thirrur drejtuesit e tyre për goma të ndërmjetme, por njollat ​​ishin shumë të rrëshqitshme dhe kohët ranë me të paktën 5 sekonda.

Pra, pjesa e mesme e garës u shndërrua në një garë pritjeje, pasi vendimi i duhur në këtë pikë mund të bënte ose të prishte garën e një shoferi, të gjithë ata që hynë për një ndryshim në atë pikë gjithsesi vendosin slicks të buta dhe jo ndërmjetëse.

Këto kushte të përziera favorizuan Lando Norris, i cili kishte rënë në vendet e fundit, por arriti të ngjitej në top 10 në këtë rrëmujë. Në vend të kësaj, kalvari i Carlos Sainz përfundoi pak më vonë, kur spanjolli nga vendi i fundit në garë hyri në garazhin e Ferrarit dhe doli në pension.

Shiu më në fund nuk vazhdoi dhe u ndal pak më vonë. Kjo do të thoshte se ritmi ishte kthyer në normalitet, me Verstappen që tërhiqej vazhdimisht nga Perez, Leclerc kontrollonte diferencën ndaj Hamiltonit dhe Alonso që luftonte për të 5-tën. Russell ishte ngjitur në vendin e 6-të, përpara Norris, Stroll, Tsunoda dhe Albon.

Pit stop nr. 2

Duke hyrë në fazat e fundit të garës, Hamilton luajti kartën e tij të fundit, duke bërë pit stopin e tij të dytë herët në një përpjekje -të dëshpëruar- për të mposhtur Leclerc dhe për të fituar podiumin. Te Ferrari, natyrisht, e kuptuan dhe në raundin tjetër ftuan Monegaskun në gropa dhe arritën ta kalonin përpara britanikut.

E gjithë kjo, natyrisht, nuk shqetësoi shumë Verstappen, i cili kishte arritur diferencën nga Perez në 10 sekonda dhe po shkonte me shpejtësi të plotë për një tjetër fitore. Në fakt, kur dy Red Bulls bënë pit stopin e dytë, situata, pra ajo e lehtë 1-2, u konsolidua.

Një tjetër fitore e lehtë

Duke shkuar në fund të garës, betejat më të mëdha po formoheshin në fund të top 10, midis Tsunoda dhe Okon. Fillimisht në këtë betejë ishte edhe Alboni, por ai u fut për pit stopin e 3-të dhe ra më tej.

Me diellin tani jashtë dhe duke ndriçuar qarkun e mrekullueshëm të Spa-s në dritën e tij të pasdites, Max Verstappen shkoi në vijën e finishit dhe pa flamurin me kuadrate i pari përsëri për të dhjetën herë këtë vit. Sergio Perez përfundoi në vendin e 2-të, pa mundur të rrezikonte realisht kryesuesin e renditjes, por bëri atë që duhej të bënte për veten dhe ekipin e tij.

Charles Leclerc mori një tjetër podium këtë vit dhe ndoshta po aq i rëndësishëm sa vendi i 3-të ishte fakti që ai përfundoi relativisht afër Red Bulls – të paktën më afër se në garat e tjera. Lewis Hamilton mori maksimumin nga kjo garë me vendin e 4-të, ashtu si Alonso me vendin e 5-të. Ata u pasuan nga George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll dhe Yuki Tsunoda.

Formula 1 tani do të marrë pushimin e saj veror dhe aksioni do të rikthehet pas 4 javësh, në 3-ditëshin 25-27 gusht me GP holandeze.