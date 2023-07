Henderson u largua nga Liverpool, Van Dijk: Shiriti i kapitenit do të ishte një nder i madh për mua

Virgil Van Dijk mund të jetë kapiteni i ri i Liverpool pas largimit të Henderson. Mbrojtësi i njohur ka dhënë një intervistë për faqen zyrtare të klubit, ku ka folur pikërisht për këtë temë.









“Do të ishte një nder i madh për mua. Kapiteni nuk është shpallur ende, kështu që nuk mund të them shumë për këtë çështje. Por unë kam qenë tashmë kapiten i disa skuadrave, përfshirë Holandën, dhe për mua ishte një burim krenarie. Do të shohim se çfarë do të vendoset në të ardhmen, por e përsëris se do të ishte një nder i madh për mua të mbaj shiritin në krahë te Liverpool” – Tha ai.