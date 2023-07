A kishte fëmijë Aleksandri i Madh?

Aleksandri i Madh u ngjit në fronin maqedonas në moshën 20-vjeçare dhe vdiq vetëm 12 vjet më vonë, pasi kishte pushtuar një nga perandoritë më të mëdha në botën antike. Gjatë asaj kohe, a kishte ai fëmijë dhe, në vakumin e pushtetit pas vdekjes së tij, çfarë ndodhi me këta trashëgimtarë?









Me një fjalë: po. Aleksandri kishte një dhe ndoshta edhe dy fëmijë – të dy djem. Njëri, i njohur si Aleksandri IV, ishte djali i tij me gruan e tij Roksana. Tjetri, i njohur si “Herakli i Maqedonisë”, ishte djali i tij me Barsinen, dashnoren e tij.

Roksana ishte e bija e një prijësi në Bactria, një zonë në Azinë Qendrore. Forcat e Aleksandrit e kapën atë gjatë fushatës në rajon dhe ajo u martua me të rreth vitit 327 p.e.s., shkroi Ian Worthington, profesor i historisë së lashtë në Universitetin Macquarie në Sydney, Australi, në librin e tij “Alexander the Great: A Reader” (Routledge, 2012). Por Aleksandri nuk jetoi për të parë djalin e tyre; Ajo ishte shtatzënë me Aleksandrin IV kur Aleksandri vdiq në Babiloni në vitin 323 p.e.s.

“Herakliu i Maqedonisë” lindi nga një dashnore e quajtur Barsine, një fisnike persiane, rreth vitit 327 p.e.s., duke e bërë atë rreth katër vjet më të vjetër se Aleksandri IV. Disa studiues në kohët moderne pyesin nëse Aleksandri ishte në të vërtetë babai i Barsines, pasi Aleksandri nuk e pranoi kurrë zyrtarisht fëmijën. Por duket se ka një konsensus midis disa studiuesve modernë se Herakliu ishte djali i tij biologjik.