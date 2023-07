“Qeveria e ka dorëzuar sovraniterin tek bandat e krimit të organizuar”- Ervin Salianji: Rendi dhe siguria publike në pikiatë

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka reaguar për situatën e rendit në vend, ku siç shprehet ai “të fortët e paligjshëm bëjnë ligjin”.









Me anë të një postimi në Facebook, Salianji drejton gishtin nga qeveria, që sipas tij ‘e ka dorëzuar sovraniterin tek bandat e krimit të organizuar e që i ka veshur me pushtet politik kriminelët dhe që ndan me ta gjithçka përfshirë dhe emërimet në polici’.

“Qeverisë së zgërlaqur në autoritet i ka mbetur vetëm të krekoset si gjeli mbi pleh!

Rendi dhe siguria publike në pikiatë!

Vrasje, dhunë, krim, drogë, vjedhje, pasiguri në çdo cep të territorit!

Kjo qeveri që e ka dorëzuar sovraniterin tek bandat e krimit të organizuar e që i ka veshur me pushtet politik kriminelët dhe që ndan me ta gjithçka përfshirë dhe emërimet në polici, është e pafuqishme të kontrollojë territorin dhe është shkaktarja e situatës!

Policia e politizuar po politizohet dhe më tej ndërkohë që themeli i problemit është përdorimi i saj si strukturë për mbledhjen e votave për PS”, shkruan Salianji.