Si mund ta bëj banjën time komode? – Ide për një vend qetësues

Nga ngjyra te tekstura dhe aksesorët, si mund ta transformoni banjën tuaj në një vendstrehim çlodhës









Kur mendoni për dhoma komode në shtëpi, zakonisht nuk ju tërheqin banjat – por duhet të mendoni dhe për to.

Banjat shihen shpesh si ambiente të ftohta, klinike që janë më praktike se sa të bukura, por gjatë viteve të fundit, idetë e banjove kanë treguar një ndryshim të mrekullueshëm në favor të hapësirave më dekorative dhe komode, të pasura në teksturë, ngjyra dhe karakter.

Një banjë komode dhe tërheqëse, jo vetëm që mund ta bëjë këtë dhomë në shtëpi të ndihet më e bashkuar në skemën tuaj të përgjithshme të dizajnit, por gjithashtu mund t’ju ndihmojë të ndiheni më të relaksuar, të qetë dhe të lidhur me hapësirën.

Nëse jeni duke projektuar një banjë në një shtëpi të re, ose jeni duke kërkuar se si mund t’i shtoni ngrohtësi këtij ambienti, shikoni këto ide dhe përfitoni sa më shumë nga hapësira e banjës.

Zgjidhni skemën e duhur të ngjyrave

Ndërsa një banjë është një vend pastërtie dhe higjienike, ajo nuk duhet të jetë klinike. Një dhomë e ngrohtë dhe komode me ngjyra të errëta dhe me humor, të gërshetuara me bronz të shndritshëm ose krom dhe porcelan të bardhë mund të jetë e freskët në të njëjtën kohë me të qenit komode.

Idetë e ngjyrave të banjës nuk duhet të sillen gjithmonë rreth një gamë klasike blu dhe të bardhë, ngjyrat më të errëta mund të krijojnë një hapësirë mrekullisht komode dhe të këndshme, dhe nuancat më të guximshme dhe më të ndritshme mund t’i sjellin një energji tërheqëse dhomës.

Zgjedhja e ngjyrave qetësuese mund ta bëjë banjën tuaj të ndihet e qetë dhe relaksuese. Përfshirja e nuancave të blusë, jeshiles dhe të bardhës mund të ndihmojë në krijimin e një ambienti të pastër e tërheqës, ndërsa tonalitetet e tokës mund të krijojnë një atmosferë ngrohëse dhe rehatuese.

Përfshini mjaftueshëm tekstura të buta e të prekshme

Nga një qilim nën këmbë te shumë peshqirë komodë dhe perde banjoje, duke krijuar momente butësie në banjën tuaj, do të ndihmojnë në balancimin e pajisjeve më të freskëta, duke ndihmuar që hapësira të ndihet më shumë tërheqëse.

Një banjo është një vend që ka nevojë për tekstura të buta, me këtë përdorim të çelësit të materialit për të krijuar një ndjenjë relaksimi, si spa. Asgjë nuk thotë spa si një grumbull i freskët peshqirësh prej pelushi të vendosura mbi një bar, të mbështjellë në shporta ose të grumbulluara mjeshtërisht në një raft.

Një sistemim i përsosur

Sa më shumë produkte që mund të fshihni, aq më e suksesshme do të jetë banja. Inkorporoni sa më shumë hapësirë fshehjeje për shishet, shishet dhe shufrat e sapunit.

Nëse banjo juaj është e çrregullt dhe e paorganizuar, do të ndihet larg komoditetit dhe ftesës, dhe idetë e duhura të depozitimit të banjës mund të ndihmojnë në përmirësimin e hapësirës dhe të hapin rrugën për një dekorim më të qëllimshëm dhe të bukur.

Mbajtja e banjës e rregullt dhe e organizuar mund të krijojë një atmosferë më mikpritëse. Shtimi i zgjidhjeve të ruajtjes si dollapët dhe raftet mund të parandalojë rrëmujën dhe të mundësojë që hapësira të ndihet më tërheqëse.

Materiale të ngrohta

Një nga vendimet më të mëdha të dizajnit për një banjë shpesh varet nga materialet tuaja të zgjedhura. Për një hapësirë tërheqëse dhe komode, përqafoni bukurinë dhe ngrohtësinë e materialeve natyrore si druri.

Qofshin dysheme druri (të imituar përmes pllakave ose origjinale), veshje me dërrasa druri, njësi tualeti për banjo, ka shumë për të përfituar nga përdorimi i këtij materiali për t’i bërë banjat një hapësirë komode.

Materiale të tjera që mund të ndihmojnë që një banjë të ndihet më e ngrohtë dhe më tërheqëse mund të përfshijnë gjithashtu disa përfundime metalike.

Enë bronzi është një mënyrë e thjeshtë për të futur tone më të buta, forma organike dhe detaje tekstuale në dhomë. Zgjedhja për një bronz ari ose ulliri mund të japë një pamje më të butë sesa të lëmuar. Siguroni një estetikë kohezive duke përdorur të njëjtin përfundim në të gjithë enët prej bronzi dhe aksesorët.

Përgatiti: Eva Ikonomi