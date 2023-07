“Të mos pranohet formula e Superiores”, Dabulla: Tirana më e mira, Partizani ka fat në Europë (E PLOTË)

Rezart Dabulla vlerë son Tiranën si skuadrën që u paraqit më mirë në Europë. Në një intervistë për “Panorama Sport”, ish-lojtari i bardhebluve analizoi skuadrat europiane, ndërsa nga ana tjetër sulmoi ashpër skemën e re të kampionatit. Sipas tij, të fundosur janë bardheblutë dhe Partizani që në asnjë moment nuk duhet të pranojnë skemën e propozuar nga FSHF-ja.









Rezart, Tirana u mund në ndeshjen e tretë të Europës. Si e patë skuadrën kampione të Shqipërisë?

Me atë që pashë, paçka rezultatit Tirana në ndeshjen me Beshiktashin m’u duk shumë mirë. Mund të kishte marrë rezultat më të mirë, por kur gabon me këta kundërshtarë dhe këto lloj nivelesh, normalisht ai që është përballë i shfrytëzon dhe është e vështirë që më pas të rikuperosh. Në përgjithësi gjithçka më është dukur shumë mirë.

Po skuadra që ndërtoi në verë klubi si ju është dukur apo më saktë, cili është vlerësimi juaj?

Ekipi më është dukur shumë mirë. Përveç ndeshjes së parë që luajti në Shqipëri me Dinamon e Batumit ku në fund isha pak skeptik, por ndeshjet e tjera i ka zhvilluar shumë mirë. Realisht ekipi është dukur goxha mirë.

Në Stamboll Tirana u mund 3-1, por sa janë mundësitë që Tirana të kualifikohet në turin e tretë?

Mundësitë janë shumë të pakta, duke llogaritur edhe emrin e kundërshtarit. Mrekullitë gjithmonë ndodhin. Shpresoj që të ndodhin me ne, por shanset janë të pakta. Kjo është realja. Duke llogaritur edhe buxhetin që nuk e di sa është.

Që për Beshiktashin vetëm rroga janë 30 milionë euro…

Sa, 30 milionë, vetëm rroga? Duhet të bëhen të gjitha skuadrat e Superiores. Të mblidhen 10 buxhetet e skuadrave, të shumëzohen me 10 dhe të barazohen me ta. Është afërmendsh që shanset janë të pakta, por mrekullitë ndodhin. Personalisht nuk jam ëndërrimtar, por realist dhe zor se mund të ndodhë më shumë. Nuk pretendoj më shumë se çfarë pashë. Rasti është 1 me një milion. Të kënaqemi me paraqitjen atje dhe të bëjmë një tjetër paraqitje dinjitoze në Tiranë. Të tentojmë të marrim rezultat pozitiv, por sa do të na lejojë fusha e lojës, mbetet për t’u parë. Asgjë nuk është në dorën tonë. Duhet të jemi në një ditë shumë të mirë. Kundërshtari të jetë në ditën më të errët të tij që të kalojmë turin.

Si ju dukën skuadrat e tjera në Europë?

Partizani ka fat. Ndeshjet që ka ndaj skuadrës androrriane janë të lehta. E kalon pa problem. Edhe shorti tjetër do të jetë i lehtë. Unë do të shpresoja që të ecin sa më tepër. Kur luajmë në Europë jam me të gjitha skuadrat shqiptare, sepse dua që të bëjnë mirë. Rrisin vlerën e futbollit shqiptar dhe të ardhura marrin më shumë. Sa më larg të shkojnë aq më mirë është. Partizani kishte shanse ta kalonte BATE-n. Ndoshta u sugjestionua nga emri, sepse BATE vetëm emrin kishte në fushë atë sfidë. Bjellorusët nuk e merituan kualifikimin. Partizani ishte shumë lart në të dyja ndeshjet dhe për rastet që ndërtoi në fushë. I takonte ta kalonte. Futbolli i tillë është. Të ndëshkon dhe skualifikohesh.

Egnatia?

Më erdhi keq. Nuk e mendoja që do të eliminohej nga Ararati. Duke parë edhe ndeshjen e parë ishte shumë pranë fitores. Kaloi tri herë në avantazh dhe nuk ia doli ta ruante rezultatin. Është rast i rrallë që një skuadër shqiptare të shënojë katër gola dhe të mos kualifikohet. Nuk e di nëse ka ndodhur ndonjëherë tjetër. Katër dhe më shumë gola i kemi pësuar. Mundësinë e kualifikimit e kishin reale, por mungesa e eksperiencës, ndoshta presioni i kundërshtarit, gabimet në mbrojtje. Bëhen të gjitha bashkë dhe të nxjerrin nga Europa.

Cila është paraqitur më mirë?

Tirana e këtij sezoni ka bërë më mirë se të tjerat. Shortin e kishte të vështirë. Bëri detyrën, kaloi turin dhe me gjeorgjianët na ka ecur. Me një short më të lehtë mund të kishte bërë më mirë. Partizani ka shans më shumë se të tjerët. Merita i shkon Tiranës, fati i shkon Partizanit. Do të jemi edhe dy javë në ankthin e Europës dhe të shohim se çfarë do të bëjë Partizani e sa larg do të shkojë dhe Tirana.

Bardhebutë janë skuadra që në letër është më e forta. Në kampionat si e shihni Tiranën?

Në kampionat Tiranën e shoh më të fortë, por kam një hall të madh.

Që është?

Nuk më pëlqen hiç, apo fare kjo formula që kanë zgjedhur për kampionatin në vazhdim. Kjo formulë më duket një gomarllëk.

Pse?

Them kështu, sepse Tirana e këtij viti, Partizani dhe Egnatia që kanë shpenzuar shuma të mëdha për të bërë një ekip kompetitiv si në Europë dhe për vazhdimësinë, kjo formulë i penalizon jashtëzakonisht shumë. Një skuadër që shpenzon gjysmën e parave të Partizanit dhe Tiranës, në fund ka shanse që të dalë kampione njëlloj sikur të kishte shpenzuar si dy ekipet e mëdha. Vendi i katërt i Superiores me 400 milionë lekë dhe me 20 pikë më pak se vendi i parë ka shanse të barabarta me Tiranën dhe Partizanin për titullin. U rroftë dy skuadrave të kryeqytetit apo Egnatias që harxhojnë 1 milion, 1.2 apo 1.5 milionë euro. Një nga katër skuadrat e para ka shansin që të humbasë Europën.

Formula ende është në diskutime. Mendoni se duhet të ndryshojë?

Unë pretendoja që ekipet, të cilat kanë investuar shumë, por sidomos Tirana dhe Partizani, nuk duhet ta pranojnë këtë lloj formule. Përse ta luajnë kampionatin. Tirana dhe Partizani janë të vetmet kundër… Sulmi është kundër këtyre dy skuadrave. Ti që e ke menduar këtë skemë i hedh poshtë gjithë shpenzimet dhe buxhetin që kanë për një vit.

Ku është problemi i kësaj skeme?

Po një skuadër normale mendon për një kohë të gjatë. Llogarit gjithçka, ndeshje pas ndeshjeje. Llogarit forcat dhe ulje-ngritjet. Dëmtimet, kartonët e me radhë. Në fund llogaritet lodhja, kartonët dhe çdo gjë tjetër. Zotësia e një skuadre të mirë është që të dijë ku t’i shpenzojë forcat e veta. Unë prandaj ndërtoj një skuadër të mirë që të shkëputem nga të tjerat dhe të siguroj titullin kampion apo vendet e para. Tirana dhe Partizani prandaj kanë ndërtuar skuadra të mira që të shkëputen nga ndjekësit. Me këtë formulë gjithçka bie poshtë. Me këtë formulë ti barazohesh me vendin e katërt që zakonisht në kampionatin shqiptar është 20- 25 pikë nga vendi i parë apo i dytë. Në fund ti që ke luftuar në çdo ndeshje s’ke asnjë vlerë, pasi në fund mund të të ndodhë që të kesh lojtarë të dënuar, të dëmtuar, lodhje fizike dhe formë jo të mirë. Të qëllon edhe një ndeshje “jo” dhe ata në një ditë të mirë dhe të rroftë lufta 36 javë. Këtë formulë që zeron pikët dhe barazon vendin e parë me të katërt nuk e kam dëgjuar në asnjë vend. E përsëris, nuk e di kush e ka menduar këtë shpikje gjeniale që për mua nuk është e drejtë. Për të bërë kampionatin më kompetitiv ti shiko arbitrat që të mos bëjnë gabime. Ka mënyra të tjera për ta bërë lojën më të ndershme.

Mendoni se edhe tifozët largohen nga stadiumi me këtë skemë?

Sigurisht që po. Ata po ikin nga gabimet e gjyqtarëve, jo që ti zeron 36 javë dhe ne duhet të presim 4 ndeshjet e fundvitit që mund të zhvillohen në qershor. E pse të vijë tifozi në stadium? Vetëm katër ndeshje vlejnë. Nuk po aludoj emra, Tirana, Partizani apo dikush tjetër, me këtë skemë zhvlerësohen. U hiqet e drejta e shpalljes kampionë. U hiqet e drejta e të qenit kompetitivë. Formula më duket budallallëk. Me këtë formulë ka më tepër mundësi të bëhen dallavere, sesa ajo e para. Është favorizim për ekipet 4-5. Thjesht u jepet shansi pa të drejtë skuadrave të poshtme për të dalë kampione.

PANORAMASPORT.AL