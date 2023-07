Vrasja e 46-vjeçares Luiza Mullalli në Maliq/ Policia jep detajet zyrtare: Bashkëshorti e qëlloi me armë zjarri

Policia ka dhënë të tjera detaje në lidhje me krimin e rëndë në Maliq, ku burri vrau gruan dhe më pas e hodhi në një gropë septike.









Sipas policisë, 55-vjeçari Gjergji Mullalli vazhdon të jetë në arrati, ndërsa sqarohet se krimin e ka kryer me armë zjarri.

Pas vrasjes, trupin e pa jetë të Luiza Mullallit 46-vjeçe ai e ka hedhur në një grope septike.

“Nga hetimet e kryera dyshohet se ky shtetas për motive të dobëta ka vrarë me armë zjarri bashkëshorten e tij shtetasen L. M., 46 vjeçe, të cilën më pas e ka hedhur në një gropë septike, pranë banesës së saj”, sqaron policia.

Njoftimi i Policise

Në vijim të informacionit paraprak të dhënë mbrëmjen e djeshme i cili bën fjalë për një vrasje të ndodhur në fshatin Zëmblak, Maliq, ju informojmë se:

Specialistet e Seksionit për Hetimin e Krimeve kundër Jetës dhe Personit të DVP Korçë, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq, në vijim të veprimeve procedurale të kryera në lidhje me këtë ngjarje referuan materialet në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin Gj. M., 55 vjeç, banues në fshatin Zëmblak, për veprën penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”. Nga hetimet e kryera dyshohet se ky shtetas për motive të dobëta ka vrarë me armë zjarri bashkëshorten e tij shtetasen L. M., 46 vjeçe, të cilën më pas e ka hedhur në një gropë septike, pranë banesës së saj.

Nga ana e Policisë po vijon puna intensive për kapjen e autorit të dyshuar dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.